Cum se înțelege, de fapt, Adrian Enache cu fata sa? Diana Enache, dezvăluiri despre legătura tată-fiică: „Să-mi dau seama la cine e problema”

In articol:

Adrian Enache se poate considera un tătic mândru, asta pentru că artistul este părinte și de fată și de băiat, iar fiica lui, Diana, are 25 de ani, legătura dintre ei fiind una specială.

Tânăra i-a moștenit chiar și talentul tatălui ei, aceasta având o carieră atât în domeniul muzical, cât și în media, fiind prezentatoare la un post de radio.

Cei doi sunt mereu văzuți împreună, asta pentru că Diana și Adrian Enache întrețin mereu atmosfera pe litoral, la spectacolele de vară, dar și la evenimente private, petreceri cum ar fi nunți sau botezuri. Recent, fiica artistului a vorbit despre legătura specială pe care o are cu tatăl său, explicând cum se înțeleg exact.

„Pot să zic că sunt Adrian Enache Jr, varianta feminină”

Adrian și fiica sa, Diana Enache, au o relație pe cât se poate de specială, fapt ce se poate vedea cu ochiul liber, iar recent, tânăra a vorbit cu exactitate despre legătura pe care ea și tatăl ei o au.

Ei bine, Diana Enache susține că seamănă leit cu tatăl său, din multe puncte de vedere, fiind ”Adrian Enache Jr, varianta feminină”, spune ea.

De asemenea, tânăra a mai spus că se înțelege foarte bine cu părintele ei, iar aceasta îl consideră pe tatăl său ca fratele ei mai mare, artistul fiind un adevărat exemplu pentru fiica sa, în vârstă de 25 de ani.

„Pot să zic că sunt Adrian Enache jr, varianta feminină, ne înțelegem foarte bine, e ca fratele meu mai mare, este un exemplu pentru mine.

Mulți mă întreabă: ”Taică-tu câți ani are? 56? Hai, măi, fugi de aici!”. Nu de puține ori sunt întrebată dacă sunt nevastă-sa, ceea ce mă enervează la culme. Chiar și în turneul din ianuarie, din America, la fiecare show îi spuneau: ”Vai, dar ce bine arată soția, ce ne bucurăm că ați venit cu ea!”. Iar eu îi întrebam: ”Arăt eu prea bătrână sau el prea tânăr, ca să-mi dau seama la cine e problema”, a spus fiica lui Adrian Enache, pentru ego.ro

Adrian și Diana Enache

Cu ce se ocupă Diana Enache

În urmă cu ceva timp, Diana Enache a povestit cu ce se mai ocupă pe lângă cariera sa în muzică, aceasta explicând că administrează un lanț de cămine pentru bătrâni.

„De puțin timp am absolvit facultatea de drept. Am să vă spun ceva în premieră: mă ocup de cămine de bătrâni. Da, da! După ce termin munca la radio, îmi încep activitatea pe care o am într-un lanț de cămine de bătrâni. „4 generații” se numește centrul, care are 4 sedii, iar eu gestionez tot ce înseamnă facturi, plăti, vizionări, discuții. Îmi place, mi-am dorit să capăt experiență și în zona aceasta și văd că-i bine!”, a povestit Diana Enache, pentru un post TV.