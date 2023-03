Cum se înțelege, de fapt, Ioana Ginghină cu fiica ei adolescentă? Actrița a dat totul din casă despre relația pe care o are cu Ruxi: „Înnebunesc”

In articol:

Ioana Ginghină se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, Ioana și-a atras publicul de partea sa prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, mai ales că totdeauna și-a deschis sufletul în fața

admiratorilor ei.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că vedeta a vorbit deschis despre relația cu fiica, din căsnicia anterioară, precizând totodată de la ce pleacă discuțiile dintre ea și fata sa adolescentă.

„Nu știu dacă am învățat-o că nu am avut o lecție specială de „nu brand-uri”. O fi văzut și ea în casă că la mine contează cantitatea. Să fie Domne, să faci pe Instagram reel-uri că nu ai cu ce. Vorba aia, dacă ai 20 de firme s-a dus, așa dacă ai multe, le schimbi acolo să se bucure omul. Ruxi nu are chestia asta cu firmele, dar a început să ia hainele mele și înnebunesc. (...) Eu am probabil o „bubă la creier” și îmi place ca ce este al meu să fie al meu. Atunci când o văd că îmi ia ceva îi spun să ia lucrul respectiv de tot. Dar ea nu vrea, ci doar să poarte o dată. Că ea nici nu știe să le poarte frumos, mai ales la încălțări, mi le strică ”, a declarat Ioana Ginghină, pentru Ego.ro, recunoscând faptul că problema este la ea, nu la fiica ei.

Ioana Ginghină are o relație deschisă cu fiica ei

Printre altele, Ioana Ginghină a mai povestit și despre relația deschisă pe care o are cu fiica ei adolescentă. Actrița a dezvăluit că nu de puține ori a încercat să lase mai mult de la ea, doar pentru ca fata ei să nu ajungă să facă lucruri pe ascuns.

Mai mult decât atât, vedeta a mai precizat că ea și Ruxi nu au secrete și vorbesc despre absolut orice subiect.

„Povestim vrute și nevrute. Multe nu aș vrea să le știu, dar e bine că le știu totuși. Uite, când am fost în Zanzibar, oriunde intram, toată lumea ne spunea că putem fuma. La un moment dat m-am și enervat că ce tot îmi spune lumea că pot să fumez. Eu nefumând deloc, credeam că cine știe ce. Dar de fapt ei se refereau la altfel de fumat. Cine crezi că îmi aprinde beculețele? Fiica-mea, care mi-a spus că se referă la altfel de fumat. M-am simțit bătrână, dar și în periocol că am venit cu copilul după mine.(...) Am avut discuții despre unele chestii pe care poate să le facă după 18 ani. Nu a fost loc de negocieri. În rest sunt o mamă ok. Și-a dorit șuvițe și m-am dus cu ea la coafor. Am zis că nu sunt de acord cu ce se întâmplă aici, adică le-am zis fetelor de la salon să nu mă întrebe cum de am fost de acord, dar decât să se facă singură în casă și să-și strice părul, mai bine am dus-o la cine mă vopsesc și eu, ca să fie ok, să nu își ardă părul. Dar nu sunt de acord”, a mai spus Ioana Ginghină, pentru aceeași sursă.

Ioana Ginghină și fiica sa, Ruxi [Sursa foto: Instagram]