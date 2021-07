Cum se înțelege Denisa Nechifor cu tatăl fetiței ei? Adrian Cristea se implică în creșterea Raniei: "Ce primește este de la mami și de la tati"

Denisa Nechifor și Adrian Cristea [Sursa foto: Captură Instagram] 12:19, iul 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Chiar dacă cu ani în urmă au existat tensiuni mari între cei doi după despărțire, se pare că Adrian Cristea și mama copilului său au ajuns la un numitor comun.

Mai mult, părinții Raniei se înțeleg foarte bine când vine vorba de copilă și se dedică total educației ei.

În ce relații sunt acum Denisa Nechifor și Adrian Cristea?

Denisa Nechifor și fostul fotbalist par să se înțeleagă mai bine acum, decât atunci când erau împreună. Odată cu venirea pe lume a Raniei, cei doi s-au maturizat foarte mult și au trecut cu vederea neînțelegerile dintre ei, de dragul celei mici. Cu toate că după despărțire au existat și discuții, Denisa și Adi Cristea sunt acum în relații bune și sunt mai uniți ca oricând, când vine vorba de fiica lor.

Vedeta a declarat, în cadrul unei emisiuni tv, că fostul fotbalist este un tată responsabil și devotat, ocupându-se îndeaproape de tot ceea ce are nevoie Rania: "Tot ce primește Rania este de la mami și de la tati. Nu contează absolut nimic pentru mine decât liniștea ei și a mea. Tot ce primește este din partea mea și a lui, nu contează cine cumpără. Important e să fim liniștiți.", a povestit mama fetiței lui Adrian Cristea, la Antena Stars.

Denisa Nechifor nu i-a cerut pensie alimentară lui Adrian Cristea

Denisa a ținut să menționeze faptul că nu i-a cerut pensie alimentară fostului partener, pentru ca această acțiune să nu o afecteze pe fiica lor din punct de vedere emoțional: "N-am emis foarte multe pretenții financiare. N-am cerut pensie alimentară, nu l-am dat în judecată, pentru că nu am vrut s-o pun pe Rania în situația de a merge la tribunale.(...) Poate am avut nevoie, pentru că un copil necesită foarte multe lucruri. Am avut și eu perioadele mele în care am fost supărată, nervoasă, dar n-are importanță.", a mai adăugat vedeta pentru sursa citată.

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz. Cei doi au împreună o fetiță de 12 ani, pe nume Rania.