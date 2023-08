Cum se înțelege Dinu Maxer cu mama Magdalenei Chihaia, noua iubită?! Mesajul lui pentru femeie este public pe internet

In articol:

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia nu se mai ascund și au recunoscut, acum câteva zile, că formează un cuplu. De atunci, cei doi îndrăgostiți nu se feresc deloc și se afișează unul în brațele celuilalt ori de câte ori au ocazia, fiind foarte fericiți împreună.

Totuși, chiar dacă și-au oficializat relația de puțin timp, se pare că lucrurile sunt din ce în ce mai serioase între ei, căci Dinu pare că se înțelege foarte bine și cu soacra lui, căreia i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

În urmă cu câteva zile, mama Magdalenei Chihaia și-a sărbătorit ziua de naștere, iar noua iubită a lui Dinu Maxer nu a putut să lase această zi să treacă neobservată, așa că i-a făcut o urare foarte specială. Pe rețelele de socializare, bruneta i-a transmis un mesaj mamei ei, în care îi mulțumea pentru sprijinul pe care i l-a acordat până acum și pentru modul în care a crescut-o și a educat-o.

„Astazi este ziua celei mai importante persoane din viata mea, fara de care nu as fi existat si nu as fi fost ceea ce sunt acum. La multi ani, draga MAMA! Iti multumesc pentru tot ceea ce m-ai invatat si pentru toata rabdarea pe care ai avut-o cu mine! Ma simt onorata si fericita ca TU esti MAMA mea! Dumnezeu m-a binecuvantat aducandu-ma in bratele tale! Iti multumesc ca ai creat un OM cu care sa te poti mandri. Te iubesc pana la cer si inapoi! Iti doresc multa fericire, sanatate si o zi magica!”, a scris Magdalena Chihaia pe pagina ei de Instagram.

Mama Magdalenei Chihaia și-a sărbătorit ziua de naștere [Sursa foto: Instagram]

Ce mesaj a avut Dinu Maxer pentru mama Magdalenei Chihaia

Fostul soț al Deei Maxer și-a refăcut viața sentimentală alături de Magdalena Chihaia, la câteva luni după divorț. Cei doi sunt foarte îndrăgostiți unul de celălalt și pare că au o relație destul de serioasă, căci sunt tot timpul împreună.

După ce iubita lui i-a scris mesajul emoționant mamei ei, Dinu Maxer nu a rămas indiferent și i-a urat „La mulți ani” soacrei sale în văzul tuturor, în secțiunea de comentarii de la postarea Magdalenei Chihaia. Artistul nu a dezvăluit până acum dacă și-a cunoscut sau nu socrii, dar din mesajul pe care i l-a transmis mamei Magdalenei, în care părea foarte entuziasmat, reiese că între ei s-a format deja o legătură destul de apropiată.

„Laaaaaaaa muuuuuulti aaaaaaaaaaaaani!!!!! Cu sănătate!”, a fost mesajul pe care Dinu Maxer i l-a transmis mamei Magdalenei Chihaia, în mediul online.