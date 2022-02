Cum se înțelege fiica Bellei Santiago cu soțul artistei?! Finalista Bravo, ai stil! Celebrities a dat cărțile pe față: "Mă simt geloasă uneori"

In articol:

Bella Santiago este una dintre finalistele show-ului fenomen Bravo, ai stil! Celebrities!, emisiune difuzată la Kanal D.

Deși a păsit mai târziu în competiție, stiul și talentul artistic au ajutat-o să ajungă în marea finală. Este una dintre cela mai plăcute și distinse prezențe. Carisma și talentul muzical sunt doar câteva dintre calitățile ei, care au ajutat-o să se reamarce în ochii telespectatorilor.

Nu este prima dată când, Bella Santiago participă la competiții și chiar de două ori a pus mâna pe marele premiul. Talentul muzical ia adus foarte multe benefici de-a lungul timpului. Totuși, când vine vorba de viața personală, Bella Santiagă este discretă și rareori dă din casă detalii intime despre ea sau familia ei.

Cu toate acestea, finalista și-a deschis sufletul și a vorbit despre un subiect foarte important și anume, relația fiicei sale cu a actualului ei soț. Iată ce dezvăluiri a făcut artista!

Bella Santiago, dezvăluiri despre tatăl fiicei sale: "Și-a cunoscut fiica și a plecat din nou la război!"

În cadrul unui interviu, Bella Santiago a dezvăluit adevărul despre tatăl biologic al fiicei sale. Artista a adezvăluit că s-a îndrăgostit de un soldat, la vârsta de 20 de ani, iar asta a făcut din relația lor o iubire imposibilă. Bella Santiago afirmă că i-a fost foarte greu să se rupă de această relație și să meargă înainte, dar a trebuit să o facă.

Citeste si: Bella Santiago chiar poate cânta orice! Demonstraţie uimitoare a artistei originare din Filipine, în direct la Teo Show

Citeste si: Ce s-a ales de fiul regretatului Cristian Țopescu. Viața lui s-a schimbat radical...- bzi.ro

"M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată, aveam 20 de ani. El venea două zile pe lună acasă, așa am avut o relație de un an. Am rămas însărcinată. După ce am născut, și-a cunoscut fiica și a plecat din nou la război, în Afganistan. Mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am așteptat o săptămână, un an și nu am mai auzit nimic de el. Am zis că merg mai departe, că sunt puternică și că îmi voi crește singură fata. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu știam dacă mai vine acasă… A fost foarte, foarte greu", a declarat Bella Santiago, pentru VIVA .

Bella Santiago [Sursa foto: Facebook]

Bella Santiago, mai sinceră ca niciodată: "Mă simt așa geloasă uneori, când văd că ea este mult mai lipicioasă cu el decât cu mine!"

În prezent, Bella Santiago și-a refăcut viața și este din nou fericită. Artista dezvăluie că fiica ei se înțelege foarte bine cu tatăl ei vitreg și petrec foarte mult timp împreună. De asemenea, Bella Santiago a explicat că, între ea și fiica ei există o relație, mamă-fiică, foarte bună și sunt foarte apropiate.

Citeste si: EXCLUSIV! Bella Santiago a primit hate din partea fanilor Vivianei! Concurenta povestește ce s-a întâmplat: "Oamenii mă înjură, mă trimit în Filipine!"

"O iubește foarte mult pe fata mea, mă simt așa „geloasă uneori, când văd că ea este mult mai lipicioasă cu el decât cu mine. Probabil i-a fost dor să aibă un tată în viața ei… Când s-au întâlnit prima dată, poate nu mă credeți, dar când am aterizat pe aeroportul din Filipine, fata mea a sărit direct în brațele soțului meu.(...) Ne înțelegem foarte bine, mai degrabă ca două surori, este foarte inteligentă și pot vorbi cu ea orice, chiar dacă are doar 10 ani. Este isteață. Vorbesc cu ea ca și cum aș povesti cu un om matur. Când mergem în oraș, oamenii au impresia că suntem surori, este aproape cât mine de înaltă, multă lume ne confundă", a mai explicat Bella Sanntiago, pentru sursa meníonată mai sus.

Citeste si: Finala Bravo, ai stil! Celebrities! 2022. Vezi cum îți poți vota concurenta favorită

Finala Bravo, ai stil! Celebrities va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00, doar pe Kanal D. Alături de Bella Santiago se vor mai lupta, pentru marele premiul și Viviana Sposub, Raluca Dumitru, Adina Halas și Ruxi Opulență. Cele cinci concurente vor trebui să dea totul, pentru a pune mâna pe marele premiu în valoare de 100.000 de lei și tiltul de ”cea mai stilată femeie din România”.

Bella Santiago [Sursa foto: Facebook]

Distribuie pe: