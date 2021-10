Cum se înțelege Vlad Gherman cu noul iubit al Cristinei Ciobănașu: ”Ieri am ieșit la o pasă la fotbal, am băut o bere...”

In articol:

Vlad Gherman, anunțul cu care și-a pus fanele pe jar! Este pregătit pentru o nouă relație, după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Actorul este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde răspunde la întrebările celor care-l urmăresc în mediul online și pe micile ecrane.

Astfel, majoritatea curiozităților au fost despre povestea de iubire cu Cristina, dar și despre situația sentimentală a lui Vlad. Mai precis, dacă are sau nu o iubită.

Ei bine, artistul n-a stat prea mult pe gânduri și a recunoscut că-și dorește o nouă relație, pentru că vrea să fie fericit.

”După ce te-ai despartit de Cris, ai avut de gand sa ai o alta relatia sau esti intr-o alta relatie?”, a fost întrebarea unui internaut.

” Bine, o sa raspund super serios la intrebarea asta, pentru ca am vazut foarte multe intrebari similare. Normal ca m-am gandit, ma gandesc in continuare si imi doresc sa am o relatie, pentru ca-mi doresc si eu sa fiu fericit”, a răspuns Vlad Gherman.

Cum se înțelege Vlad Gherman cu iubitul Cristinei Ciobănașu

După o relație lungă, de ani buni, Cristina Ciobănașu și-a refăcut viața alături de un alt tânăr.

Actrița este mai fericită ca niciodată, după separarea definitivă de Vlad Gherman și nimeni nu se aștepta să-și refacă viața atât de repede. Printre curiozitățile fanilor lui Vlad a fost și o întrebare despre partenerul actriței.

” Te intelegi bine cu noul iubit al lui Criss?”, a fost întrebarea unui internaut.

”Da, da, da. Ieri am iesit la o pasa la fotbal, am baut o bere. What the f**k?”, a fost răspunsul lui Vlad Gherman.

