Cum se mai simte mama Oanei Roman. Vedeta a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate a Mioarei Roman: ”Din păcate, nu dă înapoi...”

Oana Roman a făcut noi declarații despre starea de sănătate a mamei ei. Mioara Roman suferă de mai multe afecțiuni printre care și o formă agresivă de Parkinson. Vedeta a suferit foarte mult după ce mama ei a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale. Astăzi, Oana le-a povestit urmăritorilor ei de pe Instagram că boala de care mama ei suferă, din păcate, nu dă înapoi.

Periodic, Mioara Roman face tratamente și diferite proceduri pentru ca starea ei de sănătate să nu se înrăutățească și ca boala ei să nu evolueze. „ Astăzi am ajuns s-o iau pe mama de aici de la centru. A mai făcut o lună de tratament. Cei de aici mi-au explicat că boala de care ea suferă, fiind o boală degenerativă, din păcate nu dă înapoi. Și trebuie avut mare grijă ca ea să nu evolueze, să stagneze și în mod constant și periodic chiar trebuie să vină să facă aceste proceduri și tratamente pe care le face aici. Așa că periodic va mai veni două-trei săptămâni să facă aceste procedure și tratamente care o ajută ca starea ei să rămână bună și să nu evolueze. Vreau să le mulțumesc încă o dată pentru toată grija și ajutorul pe care le acordă mamei și… Doamne ajută!”, a spus Oana Roman.

Ce spunea Oana Roman despre afecțiunile mamei sale

„ Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana, în urmă cu câteva luni, la Kanal D.