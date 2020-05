In articol:

Andreea Banica reuseste sa se mentina la fel de sexy si sa aiba aceeasi greutate ca in anul 1998, cand s-a lansat in muzica, la Festivalul Mamaia. Acum, la cei 42 de ani pe care ii va implini luna viitoare, diva se poate bucura de mari transformari pe plan personal.

Are doi copii superbi, pe Sofia (11 ani) si pe Noah (3 ani), o relatie puternica de peste 25 de ani, iar din punct de vedere al carierei, blondina a reusit sa se mentina in topurile muzicale.

Cum se menţine frumoasa Andreea Bănică? "Ma ajuta foarte mult la inhibarea poftelor de mancare si de dulce, eliminarea excesului de apa si a toxinelor din organism, si la intarirea sistemului imunitar"

Piesele bune, reinventarea stilului si silueta sexy sunt atuurile Andreei. Cum se mentine vedeta si cum reuseste sa aiba o talie de viespe? In primul rand, alimentatia sanatoasa, iar asta se poate vedea pe retelele de socializare, unde posteaza deseori. Gateste mult, iar alimentatia este bazata pe legume si carne alba. Andreea se hidrateaza corect şi, in plus, are si un aliat important in dieta: un ceai natural din plante si fructe din care solista bea zilnic 3-4 cești.

Ceaiul o ajuta sa elimine excesul de apa, sa slabeasca si sa elimine toxinele din organism.

"O ceasca de ceai imi da multa energie. Deja se vad si rezultatele, - 1 kg, mai ales la centimetri. Este suta la suta natural si ma ajuta foarte mult la inhibarea poftelor de mancare si de dulce, eliminarea excesului de apa si a toxinelor din organism, si la intarirea sistemului imunitar", le-a spus artista fanilor sai de pe Instagram. Iar acestui "ritual" de mentinere i se adauga si sportul. Fie ca se antreneaza la sala de sport sau acasa alergand dupa copii, Andreea este super activa. Acum e de inteles de ce isi expune in toata splendoarea formele sexy in vacantele exotice.