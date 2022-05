Cum se purta Monica Gabor cu cei din jurul ei, după ce s-a măritat cu Irinel Columbeanu: „Așa a ajuns să fie poreclită

In articol:

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au trăit o frumoasă și intensă poveste de dragoste. La acea vreme el era unul dintre cei mai cunoscuți și bogați oameni de afaceri din România, iar ea o tânără cu aspirații mari. S-a îndrăgostit profund de ea, iar la scurt timp a avut loc nunta și copilul.

Fostul milionar de la Izvorani recunoaște că fosta lui parteneră de viață s-a schimbat radical, după ce a început să se obișnuiască cu viața alături de el.

Cum s-a schimbat Monica Gabor, după ce a devenit soția lui Irinel Columbeanu?

Nu este niciun secret faptul că Monica Gabor a fost poreclită „scorpia de la Izvorani”, iar Irinel Columbeanu spune că a primit-o pe bună dreptate, căci după ce a dat de bani s-a schimbat radical. Nu doar el a observat, ci și Anna Lesko, fosta lui iubită, i-a povestit că a fost martora unui incident care a avut-o în prim-plan chiar pe fosta doamnă Columbeanu.

Chiar dacă fostul om de afaceri a încercat să discute cu Moni și i-a atras atenția, aceasta a continuat să se poarte cum a dorit. Irinel Columbeanu nu crede că banii au schimbat-o, ci puterea pe care a dobândit-o cu ei!

„Da, au schimbat-o (banii n.r.), la modul în care a ajuns să fie poreclită ,,Scorpia de Izvorani', în modul în care se purta cu ceilalți care o deserveau pe ea, gen fetele care o machiază la prezentări. Da, au schimbat-o.

Recent am văzut o filmare de la o prezentare a lui Botezatu și am văzut că avea o alură superficială, îi dojenea pe toți, totul îi puțea. I-am spus de mai multe ori că nu este frumos, dar nu am reușit să obțin o schimbare.

Nu banii au schimbat-o, ci lucrurile la care a început să aibă acces în felul acesta, e vorba de ,,power' (n.r. putere). Este adevărat că au fost prietene de ale mele care au observat acest aspect într-un stadiu mai incipient. Anna (n.r. Lesko) mi-a povestit ce a văzut în backstage-ul unui eveniment din acest punct de vedere”, a explicat Irinel Columbeanu în podcast-ul „Ameritat cu Nasrin', găzduit de Nasrin Ameri.