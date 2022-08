In articol:

Andreea Marin sau „Zâna Surprizelor”, așa cum continuă să i se spună și în prezent, a trecut a doua oară prin COVID-19.

Andreea Marin a fost diagnosticată de două ori cu COVID-19

Vezi cum se simte prezentatoarea TV!

Andreea Marin a fost diagnosticată pentru a doua oară cu COVID-19, în luna august 2022. Vedeta a mai contractat virusul în toamna anului trecut. Astfel, „Zâna” a stat în carantină cinci zile, însă a decis să le mărturisească fanilor despre starea sa de sănătate de abia în ultima zi de izolare.

Anunțul a fost făcut prin intermediul unei postări pe rețelele sociale, în cadrul căreia a scris că nu e nevoie de îngrijorare în plus și că se simte bine, neavând probleme mari de depășit.

Cum se simte Andreea Marin după ce a trecut a doua oară prin COVID-19 [Sursa foto: Facebook Andreea Marin]

„Bună dimineața, prețuiește viața! Supa asta simplă, sănătoasă și gustoasă cu legume, tăieței și pătrunjel parfumat proaspăt cules din grădina noastră cu miresme îmi amintește de supa mamei. Sunt atât de departe și, totuși, atât de aproape acele vremuri frumoase! Azi e pentru mine ultima zi dintr-o nouă rundă de Covid- nu v-am spus, că nu e nevoie de îngrijorare în plus, avem cu toții destulă și eu sunt bine, nu au fost probleme mari de depășit- și am ales să fac supa mamei, pentru că mi-am amintit de ea ca de un balsam pentru mine, când eram copil bolnăvior.

Mama mă făcea să cred că e cel mai bun medicament. Și așa și este, și azi cred că natura e vindecare înainte de toate. Iar dacă nu ați citit cartea "Supă de pui pentru suflet" (de fapt, e o serie semnată de autorii Jack Canfield și Mark Victor Hansen), e o bucurie pe care o recomand cu drag! Sănătate și suflet bun!”, au fost cuvintele Andreei Marin.

Cum se simte „Zâna Surprizelor” după ce s-a vindecat pentru a doua oară de infecția cu noul coronavirus

Andreea Marin a contractat pentru a doua oară coronavirusul în această vară, însă a preferat să țină informația pentru ea și familia sa, pentru a nu îngrijora fanii. Se pare că în toate cele cinci zile în care a stat izolată situația a fost sub control și doar în primele trei zile a avut o stare de rău mai accentuată: „A fost ca o gripă normală. Trei zile a fost deranjant, apoi am revenit la starea normală. Tratament simplu, nimic deosebit, mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt singura din familie care a avut COVID-19. Am fost fericită să fie așa.”, a declarat fosta soție a lui Ștefan Bănică pentru redacția Impact-Playtech.

Totodată, vedeta TV a mai dezvăluit că cei care au avut grijă de ea au fost Adrian, iubitul ei, și Violeta, fetița pe care o are cu Ștefan Bănică: „Violeta și Adrian au avut grijă de mine, gătindu-mi și lăsându-mi tot ce am nevoie la ușă. (…) Am fost nevoită să amân planuri profesionale, ceea ce nu a fost o bucurie, dar e de înțeles. Mergem mai departe”, au fost cuvintele prezentatoarei TV pentru aceeași sursă citată.

