Cum se simte Marina Voica, după ce a suferit o intervenție la inimă? Artista face primele dezvăluiri: "Am slăbit foarte mult"

Marina Voica a suferit o operație la inimă, în urmă cu puțin timp. Până acum a fost rezervată în ceea privește detalii despre starea ei de sănătate, însă a decis să vorbească, în cadrul unui interviu, despre intervenția suferită și despre starea ei de la momentul actual.

Cum se simte Marina Voica după operație?

În cadrul unui interviu, marea artistă a recunoscut că se simte la momentul actual. Este în perioada de recuperare și se află la Breaza.

„Sunt acasă, la Breaza. Cel mai bun doctor chirurg din această țară mi-a deschis și mi-a scos inima, a pus-o în palmele lui, inima bătea fără să se oprească și a făcut din ea minune, a făcut-o aproape nouă. Nu a durat operația foarte mult și iată-mă acuma operată cu mare succes! Îi mulțumesc din tot sufletul domnului doctor că a ținut inima mea bătând în palmele lui minunate. Am fost operată în cea mai bună clinică din Brașov”, a spus Marina Voica în emisiunea lui Cristi Brancu.

După 7 zile, artista a fost externată din spital și a fost nevoită să respecte doar indicațiile date de medic. Cu toate acestea, susține că operația nu a fost una extrem de grea.

„După 7 zile am fost externată și am continuat recuperarea acasă… A fost greu, eu sunt singură… Eu sunt cardiacă mai de mult, dar nu s-a observat fiindcă știam cum să duc viața. Pe scenă dau tot, nimeni nu a știut, au crezut că eu țin un regim de viață, eu am un sistem, să forțez lucrurile, apoi stau și mă gândesc ce se întâmplă. La un moment dat mi-am dat seama că nu mai merge să trag, am început să mă simt prost, așa e la stenoză mitrală. În ultimul moment am fost operată, fără exagerare, dacă nu găseam un om, din prieten în prieten, și am ajuns la acest doctor minunat, era prea târziu. Operația nu a durat mult, fiindcă doctorul se grăbea să mai curețe și partea dreaptă a inimii, trebuia să lucreze foarte repede, am auzit că numai 3 ore… Acasă stau singură, eu fac totul cu grijă. Cred că la mine e mai curat acum, decât când eram sănătoasă”, a mai spus ea.

Cu toate acestea, Marina Voica a slăbit câteva kilograme după intervenție. Însă, în curând, speră că totul o să revină la normal.

„Eu trebuie să mă mișc și sunt obligată să mă mișc după operație, nu trebuie să stau. Eu mă simt mai bine când mă mișc. Trebuie să ai foarte multă voință. Grădina mea este superbă! Am putere să am grijă și de una și de alta. Încă nu mi-a revenit pofta de mâncare, am slăbit foarte mult. Mașinuța mea mă așteaptă, am pornit-o la prima cheie, încă pot să conduc, sunt aptă, doctorul mi-a dat voie, dar parcă nu îmi vine”, a mai povestit Marina Voica.