Cum se simte Oana Roman după accidentarea din vacanță. Vedeta a trecut prin momente dureroase: „Am cinci copci”

Oana Roman a plecat într-o vacanță de vis alături de fiica ei, Isabela, și prietena ei, Vica Blochina. Tim de 14 zile, ele s-au bucrat de vremea însorită și plajele de vis din Egipt. Din păcate, fosta prezentatoare tv a avut parte de un moment mai puțin plăcut, chiar în ultima zi de vacanță.

Oana Roman a călcat într-un obicet ascuțit aflat în apă, motiv pentru care a ajuns pe mâna medicului.

Vedeta a oferit noi detalii despre starea ei de sănătate. Oana Roman a dezvăluit că rana a fost cusută, iar acum are cinci copci în zona respectivă. Acum, vedeta trebuie să urmeze tratamentul și să ia pastile și antibiotice. Cu toate acestea, fiica lui Petre Roman încearcă să priveacsă și partea plină a paharului, faptul că s-a accidentat în ultima zi de vacanță și nu a ratat celelalte zile de relaxare.

„Am fost la farmacie, mi-am luat niște pastile și sper să-mi treacă și totul va fi bine. Piciorul e bine, iau pastile și antibiotice pentru durere. A fost o zi agitată și dureroasă, dar sunt ok. M-am tăiat în ceva în apă și au trebuit să mă coasă și am cinci copci. Iau pastile și nu mă mai doare atât de rău. Norocul meu este că s-a întâmplat în ultima zi și am putut să mă bucur de vacanță fără să am alte probleme până astăzi. A fost foarte important că am avut asigurare medicală, că a acoperit toate costurile”, a spus Oana Roman pe pagina sa Instagram.

Oana Roman a ajuns de urgență la spital[Sursa foto: Instagram]

„Am intrat în apă, unde am călcat într-o piatră foarte ascuțită și mi-am făcut o mare gaură în călcâi, atât de mare încât a trebuit să mă duc la doctor, aici la hotel, să mă coasă. Ca să mă coasă acolo a trebuit să-mi facă o anestezie locală. Nu vă puteți imagina în ce hal m-a durut.(...) Am un mare bandaj și acum trebuie să mă duc să-mi iau pastile”, a mărturisit Oana Roman pe contul ei de Instagram.