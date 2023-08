„Cum se trezește ea așa vorbind?” Saveta Bogdan, acuzații dure la adresa Angelei Rusu, în plin scandal! Ce a aflat despre colega ei de breaslă?

In articol:

Este scandal în lumea populară, după ce Saveta Bogdan o acuză pe Angela Rusu că a plagiat. Toată tensiunea dintre cele două artiste a început după ce Angela Rusu a mărturisit în cadrul unui show de televiziune că Saveta Bogdan nu ar avea „talent și șlagăre”.

Saveta Bogdan, acuzații la adresa Angelei Rusu

În replică, aceasta din urmă a spus că, de fapt, colega sa de breaslă ar fi plagiat un cântec destul de cunoscut în rândul publicului. Despre ce piesă este vorba?

În urmă cu ceva timp, Angela Rusu a declarat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță că Saveta Bogdan nu ar avea talent și șlagăre. Cântăreața de muzică populară a luat foc și i-a dat imediat replică colegei sale de breaslă. Ba mai mult decât atât, a acuzat-o de faptul că cea mai cunoscută piesă din repertoriul său ar aparține unui alt artist, Marcel Avram.

„Eu l-am sunat pe acest băiat de la Bistrița, Marcel Avram, și l-am întrebat dacă este adevărat și mi-a confirmat. Mi-a spus că doar textul este al ei, dar linia melodică a lui. Cum se trezește ea așa vorbind? Ea, practic, a copiat piesa lui, pur și simplu. Și ea spune că noi nu avem șlagăre, că nu avem rating.”, a mărturisit Saveta Bogdan pentru viva.ro.

Citește și: Nicoleta Voica, enervată la culme de Angela Rusu: „Ce-o fi apucat-o, săraca”. Interpreta a făcut primele declarații, după ce colega ei de breaslă a spus că e bârfitoare

Mai mult decât atât, Saveta Bogdan este foarte supărată de acuzațiile pe care i le-a adus Angela Rusu, mărturisind că are șlagăre pe care le cântă tot timpul și care, de cele mai multe ori, sunt cerute chiar de către

public, printre acestea fiind chiar și o piesă interpretată pentru prima oară de către Ionuț Dolănescu

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: CRBL, dus de urgenţă la spital după ce a provocat un accident în Haţeg. A intrat într-o depășire periculoasă, pe motocicletă- stirileprotv.ro

(...) Ea vorbește de șlagărul altuia? Eu am luat o piesă de la sârbi, 'Iară beau, iară petrec', dar prima dată a interpretat-o Ionuț Dolănescu. Și am cântat-o și eu, pentru că mi-o cere lumea. Dar nu mi-a dat omul o dată telefon să spună ceva! S-a trezit ea!”, a mai spus cântăreața de muzică populară pentru sursa menționată anterior.

Citește și: Saveta Bogdan, foc și pară! Artista îi dă replica Angelei Rusu și o taxează grav: „Numele ei e prea mic pentru numele meu”| EXCLUSIV

Ce spune Marcel Avram despre acuzația de plagiat?

Marcel Avram a făcut câteva dezvăluiri cu privire la acuzațiile aduse de către Saveta Bogdan colegei sale de breaslă. Solistul susține că piesa „Toate șogorițele” din repertoriul Angelei Rusu, ar fi fost, de fapt, cântată de către el încă din anii 96, însă interpeta de muzică populară ar fi schimbat versurile, păstrând aceeași linie melodică. Mai mult decât atât, nu ar fi pentru prima oară când Marcel Avram a vorbit despre acest subiect.

Citește și: Lorenna a dat cărțile pe față! Ce spune cântăreața despre scandalul momentului cu Angela Rusu: ”Mă ataca, mă jignea și mă provoca pe unde mă prindea”

Citeste si: Marcela Fota a ajuns în fața instanței, la trei ani de la pierderea soțului! Artista așteaptă cu nerăbdare decizia magistraților- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Crima de la Mangalia. De ce ar fi fost ucisă Alina Ciobano, tânăra de 18 ani? Dan Antonescu, criminolog: ”Este foarte posibil ca cele două să și-l fi disputat pe acel iubit”- stirilekanald.ro

Citeste si: Ștefan Mandachi, revoltat de serviciile de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti ”Intrarea în țară este o rușine”- radioimpuls.ro

„Când eu am înregistrat această piesă, Angela Rusu nici nu cânta! Melodia este a mea și ea știe foarte bine acest lucru. Se numește 'M-o învățat mama a juca'. Am înregistrat-o în anii 96 și a fost prima mea melodie filmată la TVR. Ea a schimbat doar versurile, dar linia melodică este aceeași. Eu am avut o discuție pe tema aceasta și cu ea, și cu Vali Tache. Pentru că a înregistrat-o ș i Lorenna.(...)”, a mărturisit Marcel Avram pentru aceeași sursă.

Saveta Bogdan, noi acuzații grave la adresa Angelei Rusu [Sursa foto: Facebook]