Cum se va numi băiețelul lui Sensy? Semnificația specială pe care o are prenumele bebelușului pentru celebrul influencer: „E trimis de ea”

Sarcina lui Sensy a ajuns aproape de final, iar influencerița se pregătește să își aducă pe lume băiețelul. Frumoasa blondină are mari emoții pentru nașterea bebelușului ei, dar abia așteaptă să îl strângă în brațe și să îi ofere toată dragostea și atenția ei.

Cu puțin timp înainte de fericitul eveniment, Sensy a organizat o petrecere în cadrul căreia a dezvăluit ce nume special a ales, împreună cu soțul ei, pentru copilul lor.

Sensy a dezvăluit numele pe care îl va purta bebelușul ei

Deși vedeta a avut o mulțime de invitați la petrecerea organizată în cinstea bebelușului ei încă nenăscut, Sensy a mărturisit că doar 3 persoane au ghicit numele pe care ea și soțul ei au decis să i-l pună copilului. Mai exact, bebelușul, care va veni pe lume peste puțin timp, se va numi Aaron. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a mărturisit că ea și-ar fi dorit un alt nume pentru bebelușul ei, dar, din păcate, prenumele pe care ea îl pregătise încă de câțiva ani, nu a fost pe placul soțului ei, așa că l-au schimbat împreună.

„Din vreo 30 de persoane, maxim 3 au ghicit așa, întâmplator. Mulți (n.red. au crezut că se va numi) Achim, mulți Amos. Poate dacă o sa fie și un al doilea, o să țin cont și o să fie și un Amos. Eu mi-am dorit toată viața un singur copil, să fie băiat și se pare că Dumnezeu mi-a ascultat toate rugăciunile și toate dorințele. Sper să fie sănătos și să fie exact așa cum îmi doresc eu. Eu aveam un alt nume pregătit de la vreo 12 ani, doar că soțul meu nu a fost niciodată de acord cu acel nume. Iohan era, nu i-a plăcut în niciun fel. A zis că pe băiatul lui n-o să-l cheme Iohan și eu m-am împăcat cu ideea asta și am zis: ”Ok, o să-l schimb!”. Și am aflat că sunt însărcinată, am făcut o listă doar cu nume de baieți, fără să știu că este băiat și i-am dat telefonul: ”Ce nume-ți place?”. ”Aron!”. ”Ok, ăsta este!”, a declarat Sensy pentru un post TV.

Sensy și soțul ei au făcut public numele pe care îl va purta bebelușul lor [Sursa foto: Instagram]

Ce semnifică numele pe care Sensy l-a ales pentru copilul ei

După ce a făcut public prenumele bebelușului ei, Sensy a dezvăluit că, pe lângă faptul că este un nume biblic, acesta are și o semnificație extrem de specială pentru ea. Deși nu cunoștea acest lucru până când i-a spus mamei sale ce nume a ales pentru băiețelul ei, Sensy a aflat ulterior că numele de familie al bunicii ei, care a decedat în urmă cu câțiva ani, era chiar „Aron”, la fel cum îl va chema și pe copilul vedetei. Sensy a fost foarte emoționată când a aflat legătura dintre numele bebelușului ei și cel al bunicii sale, căci a avut o relație foarte apropiată cu ea, aceasta fiind cea care a crescut-o și a educat-o.

„Și apoi i-am spus mamei: ”Uite, mamă, noi ne-am gândit la nume, o să-l cheme Aaron!”. ”Păi, măi fată, tu nu știi că asta a fost numele de fată al bunicii tale?”. Nu cred ca e o coincidență. De atunci, toate se leagă. Am început să mă documentez de acest nume.(…) A fost un nume foarte important în Biblie, el nu este sfânt, nu apare în calendar. Și mai ales ca e numele bunicii mele, mi se pare ca e trimis de ea. A murit, din păcate, acum 7 ani, dar cred că e cumva trimis.(...) O să fie cel mai răsfățat și cel mai iubit. Mi-ar fi placut să-l crească. M-a crescut bine și cu principii sănătoase de viață și mi-ar fi placut să i le insufle și lui”, a mai povestit Sensy.

