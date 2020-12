Cum se vor acorda anul acesta voucherele de vacanță și la ce dată vor putea beneficia bugetarii de ele

Voucherele de vacanță pe anul 2021 sunt așteptate cu nerăbdare de către toți bugetarii români!

Autoritățile române au emis un nou proiect prin care vor fi instituite voucherele de vacanță în format electronic. Perioada de valabilitate a tichetelor de vacanță, din martie 2019 – decembrie 2019 și ianuarie 2020 – noiembrie 2020, indiferent dacă sunt în format electronic sau pe hârtie, se prelungește până la data de 31 decembrie 2021.

Când vor ajunge voucherele de vacanță la bugetari

Voucherele de vacanţă vor fi în valoare de 1.450 lei/salariat și în 2021. Acestea se vor acorda începând cu 1 ianuarie, doar în format electronic.

„Pentru ca este o masura care ji-a dovedit eficacitatea, Guvernul a luat decizia ca aceasta masura sa fie prelungita şi pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021. Avand în vedere ca perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta emise în perioada martie – decembrie 2019 a fost prelungita pana la 31 mai 2021, prin Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanţa, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19, precum şi faptul ca numarul cazurilor de infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 este foarte crescut în continuare, este necesara prelungirea valabilitaţii celor emise în perioada martie – decembrie 2019 ji ianuarie -noiembrie 2020 pana la data de 31 decembrie 2021.”, se arată în proiectul de OUG privind voucherele de vacanță.”, se arată în documentul emis de autoritățile române.

Ludovic Orban[Sursa foto: Facebook]

Tichetele de vacanță li se vor acorda bugetarilor români, începând de anul viitor. În documentul semnat de Ludovic Orban, premierul României, se arată faptul că: „Masura mentinerii acordarii voucherelor de vacanta, in cuantum de 1450 lei,pana la data de 31 decembrie 2021, prin aplicarea in continuare a dispozitiilor Ordonantele de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la acordarea voucherelor personalului platit din fonduri publice, va sprijini industria ospitalitatii, puternic afectata de efectele pandemiei COVID 19, in sensul recuperarii pierderilor suferite ca urmare a suspendarii activitatii structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si/sau alimentatie publica sau a restrangerii circulatiei persoanelor in anumite zone cu grad de infectare ridicat.

In contextul pandemiei si al restrictiilor impuse, o parte dintre serviciile/pachetele de servicii turistice achizitionate de catre turisti prin vouchere de vacana nu au putut fi derulate corespunzator de catre agentiile de turism, conform clauzelor contractuale si de asemenea, nu au putut fi prestate de catre furnizorii de servicii, impunandu-se despagubirea turiftilor ji implicit restituirea sumelor achitate de catre acestia”.