Cum și-a ales Florin Salam numele de scenă? Povestea neștiută din spatele poreclei care l-a făcut celebru

Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România, însă puțini știu de unde provine numele de scenă al manelistului. Nicu Stoian, unchiul acestuia, a dezvăluit în urmă cu mai mulți ani, într-un interviu pentru wowbiz.ro, de unde a moștenit solistul porecla "Salam".

Florin Salam a debutat în muzică cu un alt nume

Florin Salam a debutat în carieră cu numele de "Florin Fermecătorul", însă mai târziu, când a înregistrat unul dintre primele lui albume, a acceptat să folosească numele de scenă pe care îl poartă și acum. "Salam" este, de fapt, porecla pe care manelistul a moștenit-o de la unchiul său, Nicu Stoian, un cunoscut lăutar din Călărași: "Când eram mic eu și sora mea eram înnebuniți după cojile de salam mai rău decât după mezelul în sine! Și așa, de la o glumă, m-am trezit cu porecla "Salam". Acest nume, apărut dintr-o copilărie, a devenit "firmă", Dumnezeu l-a binecuvântat! Pe noi ne cheamă Stoian, de fapt, și pe Florin la fel. Suntem lăutari din tată-n fiu! Părinții, bunicii și străbunicii mei au fost lăutari. Și tatăl lui Florin a cântat. Băieții mei cântă, nepoții și ei. Trebuie să ducem moștenirea mai departe, să nu facem familia de râs!", declara unchiul lui Florin Salam în urmă cu 9 ani, într-un interviu exclusiv pentru wowbiz.ro.

Nicu Stoian, unchiul lui Florin Salam

Florin Salam: "Eu nu prea am zile libere"

Florin Salam a recunoscut în nenumărate rânduri că viața lui s-a schimbat radical de când a început să cânte. Odată cu trecerea anilor, artistul a cunoscut un succes răsunător, iar acest lucru l-a împiedicat de multe ori să fie alături de cei dragi, în momentele importante.

Mereu prezent la evenimente și cu un program destul de încărcat, solistul a mărturisit că își face cu greu timp pentru a se odihni:

Nu îţi mai arde şi decât să merg să cânt atunci când nu am chef… Îţi spun eu că nu, oamenii mă iubesc mult prea mult, eu respect foarte mult publicul şi nu aş putea să merg să cânt atunci când nu am chef. Pentru că nu pot să transmit bucuria pe care ei o aşteaptă de la mine. Şi, aşa hotărăsc mai bine: 'Băi, am nevoie de o pauză'. Dar mai e puțin până revin.", povestea Florin Salam în urmă cu ceva vreme, în cadrul unei emisiuni TV.

Florin Salam [Sursa foto: Captură video]