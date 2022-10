In articol:

Cum și-a început Cristian Onețiu cariera. Cofondator al uneia dintre cele mai mari companii de vânzări directe din România, Cristian Onețiu are o cifră de afaceri, în prezent, de peste 100 milioane de euro. Este antreprenor, investitor, business mentor și autor.

Iată cum și-a început Cristian Onețiu cariera și care este povestea din spatele motivației sale de a construi un imperiu!

Pasionat de afaceri și de modul în care se fac banii încă de mic, Cristian Onețiu a pornit de la aproape nimic și a reușit să construiască una dintre cele mai mari companii de vânzări directe din România.

Cristian Onețiu a avut încă de mic copil dorința de a fi independent și de a deține propriul său venit. Omul de afaceri a povestit că inspirația sa principală a fost fratele său cu șapte ani mai mare, pe care îl vedea cum își câștigă proprii bani.

„Eu întotdeauna am avut o problemă cu libertatea și cu autoritatea. Am căutat să fiu liber. Și văzând că frate-meu își face proprii bani și se descurcă, am vrut să fiu ca el.”, a declarat Cristian Onețiu, potrivit life.ro.

Prima sa încercare de antreprenoriat a fost, de fapt, bișniță cu haine la mâna a doua. Onețiu a povestit că obișnuia să cumpere haine la kilogram, pe care le vindea cu un preț de 10 ori mai mare.

„Mă duceam dimineața la ora 6 în târgul de vechituri unde veneau romii cu tot felul de haine la kilogram. Eu mă duceam, le cumpăram pe alea care erau cool, alegeam pentru o anumită categorie de oameni mai spălați care veneau târziu și care nu aveau chef să-și bage mâinile să scotocească. Eu le cumpăram pe alea la kilogram, mă duceam acasă le călcam și la 10 mă întorceam în târg cu hainele împăturite frumos pe care le vindeam cu de 10 ori prețul.”, a spus Cristian Onețiu pentru sursa menționată mai sus.

Cum și-a început Cristian Onețiu cariera. „Mă duceam dimineața la ora 6 în târgul de vechituri unde veneau romii cu tot felul de haine la kilogram” [Sursa foto: Facebook]

Ce înseamnă bogăția pentru Cristian Onețiu

Deși mulți ar crede că un om de afaceri de un asemenea calibru ar spune că bogăția stă în cifre, Cristian Onețiu demonstrează contrariul. Percepția sa despre bogăție este despre persoanele pe care le are aproape: soție, copil, părinți.

„Pentru mine, bogăția adevărată e familia, de asta și dau tot mai mult timp. Vorbesc atât de soția și fiica mea, cât și de familia extinsă. Nu-ți dai seama de valoarea părinților, chiar dacă ai atât de multe să le reproșezi, până ce nu ești părinte.”, a mai spus Cristian Onețiu.

