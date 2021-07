Cum te îmbraci la un garden party

In articol:

Cu atât mai mult cu cât există încă restricții pentru evenimentele indoor, am devenit tot mai familiarizați cu garden party-urile.

Chiar și așa, nu este exclus să ai totuși dubii atunci când primești o invitație de acest gen; dacă și ție îți dă bătăi de cap dress code-ul pentru petrecerile outdoor, inspiră-te din recomandările noastre de ținute!

Ținute cu pantaloni

Dacă vrei să experimentezi un look fresh, în ton cu specificul sezonului estival, îți recomandăm să alegi pantalonii cu print floral, un element stilistic care a cucerit mode acestui an. Îi poți purta la orice eveniment al cărui dress code este casual sau semi-formal, asortându-i în diverse moduri. De exemplu, te poți inspira din stilul hippie, combinând pantalonii cu flori cu o tunică albă. Nu uita nici de pantalonii palazzo, care pot fi o opțiune foarte elegantă, iar dacă vrei ca aceștia să se transforme în focusul outfit-ului tău alege-i pe cei cu imprimeuri tribale.

Outfit-uri sexy pentru petreceri în aer liber

Ești adepta ținutelor sexy pentru petreceri? Alege o fustă sau o rochie din dantelă, o țesătură care simbolizează feminitatea, senzualitatea și eleganța. Și, dacă ești suficient de îndrăzneață, asociază o fustă într-o nuanță de roșu aprins cu un top negru sau alb. Totodată, trebuie să știi că poți avea o apariție atractivă și purtând un deux piece.

Nuanțele nude, un pariu sigur

Foarte potrivite sunt acele compleuri de damă cu pantaloni scurți și sacou, pe care le poți purta cu saboți sau chiar cu o pereche de kitten heels. Completează look-ul cu o poșetă cu lanț și ești gata de petrecere!

Unul dintre cele mai importante aspecte de care să ții cont atunci când trebuie să decizi ce anume vei purta la un garden party este prognoza meteo.

Salopetele, o opțiune excelentă

De cele mai multe ori, astfel de evenimente au loc vara, atunci când temperaturile sunt ridicate, iar soarele este prezent în majoritatea zilelor. În acest caz, alege nuanțe neutre, care dau o notă de rafinament oricui le poartă. Asortează-le simplu, cu non-culori sau cu auriu. Ce spui despre o ținută formată dintr-o fustă bej și un top camel simplu, asociate cu botine aurii și o poșetă în ton?

La fel ca și rochiile midi, salopetele sunt o opțiune excelentă pentru o petrecere în grădină. Spre deosebire, însă, de ținutele de ocazie, de data această sfatul nostru este să te orientezi către modele de salopete mai puțin pretențioase (și prețioase!). Deși ținuta pentru un garden party trebuie să aibă și o notă glam, cu siguranță ea nu are nimic în comun cu un look pe care l-ai purta la club! Materialele fluide sunt și de această dată asul din mânecă, deci nu ezita să le alegi. De asemenea, salopetele cu pantaloni trei sferturi sunt o variantă inspirată, oferindu-ți un plus de confort tradus în libertate de mișcare.

Urmează să participi la un garden party? Uită din start de combo-ul dintre fusta mini și sandalele cu toc cui! În schimb, ceea ce trebuie să reții este că țesăturile fluide reprezintă o modalitate excelentă de a-ți asigura confortul termic, la fel și nuanțele deschise precum albul, culorile primare sau cele pastelate. Poți purta la fel de bine fuste și rochii, cât și pantaloni scurți, compleuri sau salopete, cât timp respecți specificul evenimentului și ții cont de vremea de afară.