Cum va petrece Bianca Drăgușanu de Paște. Diva nici nu se apropie de bucătărie: „Cozonacul vine la pachet cu tot cu cașcaval”

În aceste momente, toate gospodinele sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de Paște, însă nu și Bianca Drăgușanu. Diva nu se ocupă nici de gătit, nici de curățenie, ci primește totul de-a gata.

Bianca Drăgușanu este o femeie foarte activă și mărturisește că face atât de multe lucruri în vața ei, încât nu a mai avut timp să învețe să prepare și cozonaci. Anul acesta, blondina își va petrece Paștele alături de fiica ei și speră ca să-i treacă celei mici răceala cât mai repede.

Bianca Drăgușanu nu bucătărește nici din de Paște

Bianca Drăgușanu pune întotdeauna sala pe primul loc. Își dorește să arate imepcabil în orice moment, motiv pentru care nici de Paște nu renunță la obiceiul care a devenit pentru ea stil de viață.

„Eu nu cumpăr, nu fac nimic. Merg la sală și cam atât. Stau cu fetița, căreia aștept să îi treacă răceala asta. Dacă nu era să fie răcită, plecam cu ea.

Eu mănânc conținutul din cozonac, adică nuca din cozonac, dar niciodată nu mănânc cozonacul, chiar dacă el ar vrea să îl mănânc, că el vine tot timpul la pachet cu «cașcaval».

Fac prea multe lucruri în viața mea, ca să mai știu să fac și cozonaci. Fac rochii de mireasă, am extensii de păr, am blănuri, am costume de fitness, am geci de piele, am de toate!”, a spus Bianca Drăgușanu, conform Cancan.

Bianca Drăgușanu, perpeții de Paște din perioads copilăriei

Când era doar un copil, Bianca Drăgușanu mergea la biserică de Paște, însă nu poate uita un eveniment care se putea transforma într-o adevărată tragedie după ce, din greșeală, a dat foc unei femei la păr.

„Era pe clasic. Te duci la biserică, dar am o amintire.

I-am dat foc uneia la păr, dar nu că am vrut! Asta e cam singura amintire pe care o am de Paște. Se dă turul bisericii și mă uitam, mergeam cu lumânarea și i-am dat foc la păr, la batic, nu mai știu.

Începuse să alerge pe acolo, dar n-am vrut, n-a fost o chestie intenționată! Restul era pe clasic!”, a spus Bianca Drăgușanu pentru aceeași sursă.