Cum vrea Florin Zamfirescu să-și petreacă ultimii ani din viață. Actorul, dezvăluiri despre viața la țară: ”Am revenit la obiceiurile din copilărie”

Florin Zamfirescu [Sursa foto: Facebook] 19:29, sep 28, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Florin Zamfirescu a ales să se mute la țară, la vârsta de 72 de ani, într-o casă construită alături de soția lui actuală. Marele actor s-a retras de pe scenă, pentru a duce o viață liniștită, alături de partenera lui, la țară. Acesta consideră că nu e bine ca orice meserie să fie dusă până la capăt, simțind că este momentul să se retragă undeva în liniște.

Citeste si: I-a plesnit aorta pe 35 de centimetri și a scăpat viu! Minunea trăită și relatată de actorul Florin Zamfirescu: ”Dacă sângele ajungea în stomac...”!

” E foarte bună viața retras. Am avut posibilitatea să mă retrag, pentru că socotesc că orice meserie are o limită și nu e bine s-o practici până la capăt. Eu nu cred în moartea pe scenă. Nu cred că publicul vine la teatru să te vadă pe tine murind acolo.(...) Eu sunt mai normal, mai om.”, a declarat Florin Zamfirescu, la un post de televiziune.

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

Citeste si: Actorul Florin Zamfirescu, detalii despre relația cu cea de-a patra soție: „E norocul vieții mele”

Florin Zamfirescu [Sursa foto: Facebook]

Florin Zamfirescu, despre viața la țară

Deși a fost o decizie foarte grea, actorul se declară mulțumit de noua sa viață. Ba mai mult decât atât, Florin Zamfirescu și-a găsit deja activitate în grădina din curtea casei sale, acolo unde-și aduce aminte de copilărie. Marele actor are o grădină plină cu roșii, dar și cu câte-un pom fructifer, de care se ocupă în viața de zi cu zi.

„ Nu e ușor să te retragi. În primul rând, ți-e ție greu și în al doilea rând, te întreabă lumea de ce te-ai retras.(...) M-am retras într-o casă pe care am făcut-o eu, cu soția mea actuală, care e o fată minunată, și mă simt foarte bine. Am revenit la obiceiurile din copilărie. Am o grădinuță cu roșii, câte un pom din fiecare, prun, măr”, a mai povestit marele actor, Florin Zamfirescu.