Cumpăna uriașă prin care a trecut fratele lui Sebastian Chitoșcă! Fostul Faimos a povestit totul: „Un supraviețuitor...”

Sebastian Chitoșcă a fost unul dintre concurenții care a rezistat jumătate de an în jungla din Republica Dominicană și care a făcut față cu brio condițiilor vitrege de la Survivor România.

din păcate, parcursul său în emsiune s-a încheiat în urmă cu o săptămână, când Dan Pavel l-a anunțat că trebuie să părăsească show-ul.

„Știam, am presimțit că se va întâmpla lucrul ăsta. Le-am spus tuturor că simt că voi pleca acasă. Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inimă de sportive și ăsta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici.

Nu am spus niciodată că am un vis să câștig. Am plâns, am râs, am trecut prin multe lucruri. Îi respect pe cei de acasă că m-au susținut până acum. Consider că meritam să ajung mai departe. Sunt și fericit că mă duc acasă, la familie. Nu credeam că voi rezista atâtea luni fără ei”, a spus Sebastian Chitoșcă, după ce a fost eliminat.

El a ajuns la famila sa, în Germania, iar acum ține legătura cu fanii săi prin intermediul rețelelor de socializare. De asemenea, fostul Faimos a făcut o destăinuire pe pagina sa de Instagram, legată de fratele său. Iată despre ce este vorba.

Sebastian Chitoșcă, despre cum a învins fratele său moartea

Fostul concurent de la Survivor România a vrut să le dezvpluie internauților că nu doar el este un supraviețuitor, căci a rezistat șase luni în junglă și s-a lutat cu foamea și alte lipsuri, ci și fratele său. Se pare că acesta a avut parte de un cumplit accident, iar medicii nu i-au dat prea mari șanse de supreviețuire, dar se pare că acesta s-a ambiționat și a fentat moartea, iar Sebastian Chitoșcă se bucură de fiecare clipă alături de fratele lui.

„El este cu adevărat un supraviețuitor, acum aproximativ 2 ani după un accident fratele meu a stat aproximativ 1 luna jumate in coma, șansele lui de a supraviețui erau de 6%. Însă după 2 operații pe creier fratele meu a luptat și doar cu ajutorul lui Dumnezeu el a supraviețuit 🙏 Te iubesc, Bro !”, a scrie Sebastian Chitoșcă pe rețelele de socializare.

Sebastian Chitoșcă, dezvăluiri sincere despre Survivor România, după ce a ajuns acasă

Fostul Faimos a dezvăluit că deși se bucură să-și vadă familia, îi este tare dor de momentele trăite în jungla în care a trăit jumătate de an.

„Băi, mi-e dor de junglă! M-am trezit acasă și nu îmi vine să cred că după șase luni jumate sunt acasă și sincer mi-e dor de jungla aia, mi-e dor să mă trezesc cu o șopârlă pe față. În weekend ne vedem pe la București", a declarat Sebastian Chitoșcă, pe contul său de socializare.