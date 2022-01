"Cumplit! Am început să urlu!" Când a primit apelul de la Doru Gușman, Steliana Sima a cedat! Ce s-a întâmplat în casa părinților artistei, în ziua în care a murit Mîțu Stoian? EXCLUSIV

In articol:

Vestea că Petrică Mîțu Stoian a pierdut lupta cu viața a căzut ca un trăsnet peste Steliana Sima. Artista a dezvăluit că a urlat de durere atunci când a auzit despre tragedie și nu și-a putut reveni minute bune din șoc.

Citeste si: Petrică Mîțu Stoian, mesaj tulburător trimis către fiul lui de suflet, în ultima conversație: "Mi-a scris vineri seara, cu o zi înainte de moartea lui"

Steliana Sima: "M-a sunat Doru și mi-a zis: Cred că îl pierdem pe Petre"

Steliana Sima a vorbit cu greu despre ultimele clipe din viața lui Petrică Mîțu Stoian. Cântăreața de muzică populară a dezvăluit că știa despre problemele de sănătate ale artistului și chiar încercase împreună cu impresarul acestuia să îl transfere în străinătate, pentru mai multe investigații. Din păcate, însă, organismul solistului nu a mai rezistat, iar decesul a fost constatat. Steliana Sima a povestit că era acasă la părinții ei în momentul în care a aflat că Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață. Aceasta a început să urle de durere, șocată de cele întâmplate: "Cumplit! Eram acasă la părinții mei și am început să urlu. La modul serios. Tata era în camera lui, a venit la mine foarte speriat să vadă ce s-a întâmplat, a crezut că mi s-a întâmplat mie ceva. Am rămas în cameră, plângeam, tata s-a dus la mama, i-a spus. Dar asta a fost reacția mea.

Steliana Sima [Sursa foto: wowbiz.ro]

Citeste si: În sfârșit! Loredana Groza a recunoscut! „Așa a fost să fie, nu s-a întâmplat nimic cu intenție..."- bzi.ro

Am urlat, pur și simplu. Nu am crezut că se va duce. M-a sunat Doru prima dată și mi-a zis: Cred că îl pierdem pe Petre, este foarte bolnav. Atunci am început să încercăm să îl transferăm, a doua zi urma să fie transferat. M-a sunat apoi să nu mai fac nimic. Știi cât de mult îmi doresc să stau așa la o filmare și să fie aici lângă mine? Am făcut foarte multe filmări și el mereu îmi spunea că muma îi zicea: Îți stă foarte bine lângă Steliana Sima. Aveam o relație extraordinară.", a declarat Steliana Sima, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Petrică Mîțu Stoian a lăsat un gol în inimile colegilor săi

Steliana Sima a mărturisit că nu își poate reveni nici acum după moartea regretatului interpret de muzică populară. De fiecare dată când merg la concerte, artista și colegii ei își amintesc cu nostalgie de Petrică Mîțu Stoian: "Când ne ducem cu Mariana și Enceanu la evenimente, ne lipsește mult. Dar parcă îl simt lângă noi, îi simt energia.

Citeste si: De ce boală suferă mătușa lui Petrică Mîțu Stoian? Femeia trăiește dintr-o pensie extrem de mică, deși e considerată o mare artistă!

Mi-e dor de el, de tot ce era el. De artistul, de omul, de bunătatea lui. Mi-e dor de el, de tot ce reprezenta el. O să rămână lipit în suflet și de suflet. Artistul trăiește veșnic, dar eu vreau să îl simt ca om, să ne spunem noi vorbele alea, ale noastre. Că le avea.", a mai spus Steliana Sima, în platoul WOWbiz.

Distribuie pe: