Cuplul Frumoasa și Bestia chiar există și sunt din România! Îi despart 100 de kilograme și 40 de centimetri, dar se iubesc peste măsură

Dragostea nu are limite, obstacole sau condiții! O demonstrează cuplul format din Daniel Natea, judocanul român, și soția sa. Cei doi se iubesc peste măsură, deși îi despart peste 100 de kilograme și vreo 40 de centimetri. Noi i-am numit "Frumoasa și Bestia de România".

Clipurile postate de judocanul român pe contul său de TikTok fac deliciul fanilor, pentru umorul de care dau dovadă.

Cel mai apreciat și distribuit clip este cel în care sportivul abia încape în avion, ceea ce este de înțeles având în vedere că are o greutate de 170 de kilograme și o înălțime de 2,03 metri.

De cealaltă parte, soția sa este minionă, slăbuță și finuță, însă dragostea nu are măsură și par că se completează perfect. Cei doi au avut anul trecut o nuntă de poveste, la care au luat parte toți prietenii lor. Acum cei doi se pregătesc să devină părinți.

Cine este Daniel Natea, gigantul din Carpați

Daniel Natea este un judocan român, în vârstă de 29 de ani. S-a născut în Sibiu și tot acolo și-a început și cariera.

Avea doar șapte ani când a fost oprit pe stradă de antrenorul Ionel Chioveanu de la CS Temerarul Sibiu să-l întrebe dacă ar vrea să practice acest sport. S-a antrenat în Sibiu, apoi la Târgoviște, iar în prezent judocanul este afiliat secției din Brașov a CS Dinamo.

Rodul muncii sale s-a văzut prin fiecare premiu și medalie obținute. În 2011, a obținut medalia de bronz la Cupa Europei de la Sarajevo. Un an mai târziu a devenit campion european, cât și mondial la tineret. Anul 2013 i-a adus patru medalii internaționale gigantului din Carpați, iar în 2014 a câștigat trei medalii de bronz și una de aur.

În 2015, Daniel Natea a obținut locul al doilea la Openul European de la Cluj-Napoca și a câștigat Cupa Europeană de la Belgrad. În 2016 judocanul a obținut medalia de aur la Openul European de la Praga. În anul 2017 Daniel Natea a cucerit medalia de aur la categoria+ 100 kg a Openului European de judo de la București.

A pierdut și el șirul medaliilor obținute, însă de departe una este cea mai importantă dintre toate.

"Peste 300 de medalii. Într-o zi o să le scot din toate dulapurile și o să le număr. Sunt și eu curios.(...) Cea de aur pe care am câștigat-o la Cupa Campionilor în anul 2016. Acolo sunt cei mai buni 16 sportivi din lume, iar eu am reușit să ies campion, deşi nu-mi dădea nimeni nicio șansă, nici măcar la o medalie. Țin minte că al doilea meci a fost cu un japonez care nu mai pierduse de trei ani și jumătate. În sala de antrenament, în timpul încălzirii, am văzut când japonezul a fost întrebat cu cine luptă. A arătat spre mine și atunci cel care adresase întrebarea a făcut un gest, cu mâna, ca și cum nu o să fie nicio problemă. În momentul ăla mi-am spus că o să dau totul pe saltea, până ies leșinat de acolo. Meciul cu japonezul nu l-am câștigat din noroc, l-am învins detașat. L-am tăvălit foarte bine! În semifinală am câștigat în fața unui sportiv din Azerbaijan, care la origini este din Georgia. A fost un meci foarte dificil. În finală am înfruntat un sportiv din Israel, vicecampion european. La Campionatul European pierdusem în fața lui după doar 40…", a spus Daniel Natea într-un interviu acordaat pentru autotestmagazin.ro.