Cheloo de la Paraziții și-a deschis un cont la o bancă din București în anul 2010, iar prin contract a avut alocată și o casetă de valori. La 9 ani de la acel moment, banca a dispărut, fiind achiziționată de o altă instituție financiară, însă cântărețul (Ion Ștefan Cătălin, pe numele lui real) a rămas titular al respectivei căsuțe de valori ”în vederea depozitării de obiecte și bijuterii din metale prețioase și semiprețioase, documente de valoare, titluri de valoare”.

Cum a câștigat Cheloo procesul fără să se prezinte?

Nimeni nu știe ce ține Cheloo în respectiva cutie (sau dacă ține ceva), cert este că aceasta nu se poate deschide decât în prezența titularului ei. Cum acesta nu a răspuns notificărilor repetate din partea reprezentanților băncii, aceștia s-au adresat instanței în vederea obținerii unei ordonanțe care să permită spargerea cutiei de valori pe cheltuiala proprietarului.

Cheloo nu s-a prezentat la proces și nici nu a trimis un avocat, părând a fi total dezinteresat de subiect. Cu toate acestea, el a câștigat și pe fond și la apel. Cum a reușit cântărețul să câștige în fața armatei de avocați trimiși de bancă?

Ei bine, banca la care Cheloo a apelat în 2010 a căzut în propria capcană. Contractul dintre cele două părți are o clauză care permite prelungirea automată a acestuia pentru încă un an dacă în momentul expirării primelor 12 luni, titularul nu a solicitat rezilierea. Practic, contractul s-a prelungit de la sine de la un an la altul iar în momentul în care banca a cerut instanței forțarea cutiei de valori, aceasta constat că perioada contractuală nu expirase. În aceste condiții, judecătorii au respins solicitarea băncii și i-au dat dreptate ”absentului” Cheloo.