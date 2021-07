Cutremur cu magnitudinea de 8,2 în Alaska! A fost emisă alertă de tsunami

In articol:

Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 a lovit Peninsula Alaska, joi. Seismul a fost urmat de două replici puternice, cu magnitufinea de 6,2 și, respectiv, 5,6. Potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs la ora locală 22:15 (06:15 GMT, joi), ora 9.15 în România, la o adâncime de 35 de kilometri, a transmis agenția Agerpres.

Cutremurul de mari proporții s-a produs la o distanţă de circa 91 de kilometri sud-est de oraşul Perryville, Alaska, şi la aproximativ 800 de kilometri de Anchorage. În total, seismul ar fi fost urmat de șapte replici. Cutremurul de la 8,2 care s-a produs în această dimineață este cel mai mare care a lovit Statele Unite ale Americii din anul 1965 și până în prezent.

Locuitorii au început să evacueze zonele sub avertizarea de tsunami [Sursa foto: Captura Video]

A fost emisă și o avertizare de tsunami pentru regiunile sudice din Alaska, Peninsula Alaska şi zonele de coastă de la Hinchinbrook Entrance la Unimak Pass, transmite Centrul Naţional de Avertizare pentru Tsunami (NTWC).

Locuitorii orașului Kodiak, orașul cel mai mare din insula cu același nume, au fost sfătuiți de către polițiști să se adăpostească pe un teren înalt. De asemenea, autoritățile au anunțat că liceul din oraș este deschis pentru găzduirea localnicilor.

People evacuating from lower grounds in Seward, Alaska as Taunami warning sirens going off.