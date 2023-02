Cutremurul din Gorj a băgat spaima în localnici! Oamenii se tem să se mai întoarcă în propriile locuințe: „Am simţit pur şi simplu că se desface pământul”

In articol:

La două zile de la cel mai puternic seism care a lovit țara noastră în ultima jumătate de deceniu, experții caută răspunsuri.

Cutremurul din sudul țării a luat prin surprindere pe toată lumea, însă de departe cei mai afectați sunt oamenii din Gorj, care se tem pentru viața lor.

Gorjenii nu vor să se mai întoarcă în apartamentele lor

Peste 160 de replici ale seismului care i-a lăsat mască pe gorjeni i-au făcut pe oameni să se teamă chiar și să mai stea în casele lor.

Cutremurul a afectat o mulțime de clădiri și a făcut ca foarte multe obiecte să cadă de la locul lor. De departe însă, cel mai negativ efect al acestuia este panica care i-a cuprins pe românii din zonă.

Indiferent de locul în care se aflau în acel moment, oamenii au simțit seismul și au încercat să se adăpostească așa cum au putut.

„Pur şi simplu mi-a venit să sar pe geam. A fost atât de mare cutremurul, încât am alunecat. Vorbisem dinainte că eu mă bag acolo, eu sar geamul.”, a povestit o tânără, notează observatornews.ro.

„M-am ascuns în dulap, sub mobilă. Am făcut ce am simţit pe moment, instinctul de supravieţuire.”, a mai spus altă femeie.

„Îl tundeam pe băiatul acela. Am plecat direct rachetă pe uşă. N-am mai stat o secundă. Şi el după mine cu pelerina aia de Superman. Eu nu m-am pierdut, el tremura, am pus apă pe el.”, a spus un frizer.

„Urgie, a fost ceva de neexplicat. Un vâjâit ca un trăznet. Au picat coţurile la casă, toate. Uitaţi ce e aici! Nu se poate! Uragan, uragan, dar uragan ceva de groază.”, au mai spus localnicii.

De teama unui nou seism, o mulțime dintre oamenii din Târgu Jiu s-au refugiat în Lelești, o localitate din apropiere.

„Am simţit pur şi simplu că se desface pământul şi intrăm cu totul în pământ.”, a povestit primarul din localitate, Laurențiu Turcilă.

Cel mai mare cutremur din ultimii 5 ani din România i-a speriat de moarte pe gorjeni. [Sursa foto: Observator]

