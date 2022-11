Cuza de la Noaptea Târziu a dezvăluit care este una dintre cele mai mari greșeli din viața lui! Artistul regretă anumite decizii: „I-am zis să plece, că mă face de râs”

In articol:

Cuza de la Noaptea Târziu nu are nevoie de nicio prezentare. Artistul este membru fondator al trupei din care face parte de ani de zile. Alături de colegii săi, Emi și Cucu, acesta face parodii despre diverse subiecte de actualitate sau probleme sociale.

Recent, cântărețul a vorbit deschis despre anumite aspecte emoționante ale vieții sale de dinainte să devină celebru.

Citeste si: Emi de la Noaptea Târziu, amintiri din adolescență! Cântărețul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate: „Și când nu mai pot, mai pot puțin”

Citeste si: Cristina Bălan, declarații despre momentele grele prin care a trecut după nașterea gemenilor ei cu sindromul Down- kfetele.ro

Citeste si: Cum arată soția lui Adrian Văncică, personajul Celentano din serialul „Las Fierbinți”- bzi.ro

Cuza regretă și astăzi modul în care s-a purtat cu mama lui

Cuza a cunoscut celebritatea de tânăr. Înainte de a avea asupra lui lumina reflectoarelor, artistul a dus o viață normală și a avut parte de experiențe mai mult sau mai puțin plăcute.

Așa cum a povestit de mai multe ori, familia sa nu avea o situație financiară foarte bună, ceea ce l-a afectat în copilărie.

Chiar dacă artistul are o relație foarte frumoasă cu femeia care i-a dat viață, când era adolescent acesta a răbufnit de câteva ori, așa cum fac majoritatea tinerilor la acea vârstă.

Cuza a povestit cu puțin timp în urmă că cel mai mare regret al său are legătură cu mama lui, mai exact cu modul în care s-a comportat față de ea

la ceremonia de absolvire a liceului.

Chiar dacă au trecut ani întregi de atunci, momentul în care a rugat-o pe mama sa să plece încă îl bântuie pe artist.

„De un lucru îmi pare rău și o să îl regret tot timpul. Este momentul când mama, la absolvirea liceului a venit cu un aparat foto vechi și toți colegii mei aveau părinți cu aparate foto de noua generație, sau cel puțin bune. Mama de fiecare dată când făcea poze, ieșea fum din el, pentru că era aproape stricat. Atât ne-am permis noi atunci. Problema a fost că m-am dus la mama și i-am zis că o rog frumos să plece, că mă face de râs. Și acesta este un mare regret, acesta cred că este cel mai mare regret din viața mea, pentru că am furat un moment de bucurie al părintelui când copilul lui termină liceul, doar pentru o porcărie de aparat foto care scotea fum. Mama nu mi-a zic niciodată nimic și am discutat cu ea și mi-am cerut scuze și am dezbătut subiectul pe toate părțile. La un moment dat, am realizat că mama uitase de el”, a dezvăluit Cuza pentru un post de televiziune.

Citeste si: Iloza Brezoianu și Mihai Bendeac, comentarii aprige după declarațiile Deliei. Nimeni nu se aștepta la așa reacții: ”Să se pună pe treabă că e târziu”