CV Cristina Joia. Unde mai lucrează designerul în afară de emisiunea Visuri la Cheie

Cristina Joia, designer [Sursa foto: Facebook Cristina Joia]

Cristina Joia s-a alăturat echipei Visuri la Cheie în urmă cu doi ani de zile. Deși a devenit cunoscută în toată țara după participarea la emisiune, designerul a fost dedicat meseriei sale încă din adolescență. Pasionată de desen, Cristina s-a încăpățânat să le arate părinților că poate face o carieră din asta. Ea a povestit pentru life.ro cum a fugit de acasă pentru a da admitere la Liceul de Arte din Craiova.

In articol:

„Așa că am plecat la Craiova, cu bani de tren de la mătușa mea, și am dat examen la Liceul de Arte cu următorul plan: dacă iau trec de probele practice, care se dădeau înainte de mate și română, le spun. Dacă picam, nu le mai spuneam nimic. Și am intrat prima la Liceu, după probele practice. A doua pe listă era o altă fată Cristina, cu care m-am împrietenit foarte tare.

Citeste si: Cristina Joia a depus plângere penală împotriva femeii care a lovit-o cu bestialitate într-un magazin din Capitală

Citeste si: Cristina Joia, designer al emisiunii „Visuri la cheie“, a fost bătută cu bestialitate de către o șoferiță! Primele imagini cu vedeta

Ai mei au fost șocați, fiindcă era o confirmare a talentului meu, dar ei tot nu ar fi vrut să intru la Arte. Pe urmă s-au resemnat. Aveau această temere legată de viitorul meu, știi? Una era să fii avocat, alta să fii mâzgălitor. Se gândeau că o să mor de foame, pe scurt, și era păcat pentru că fusesem un copil bun la învățătură”, relata Cristina Joia.

Cristina Joia are o carieră impresionantă[Sursa foto: Facebook Cristina Joia]

Citeste si: Atenție mare! Carne contaminată cu Covid-19. Un bărbat a fost deja infectat - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

A urmat facultatea apoi, iar designerul a rămas fidel dorințelor sale din gimnaziu. Astfel, Cristina a optat pentru Universitatea de Arte din București de această dată. Imediat ce a finalizat studiile, ea a plecat în SUA, pntru 8 luni de zile. Vedeta mărturisea că experința din America i-a schimbat viața.

„M-a expus unor galerii și unei piețe artistice cum la noi nu exista. Gândește-te că vorbim de anul 2004-2005. Nu poți vorbi de piață de artă în România atunci. Așa că pentru mine, să expun într-o galerie în care a expus și Andy Warhol, a fost extraordinar”, povestea Cristina.

Cristina Joia și proiectul Visuri la cheie

Cristina Joia, alături de colegii de la Visuri la cheie[Sursa foto: Facebook Cristina Joia]

Cristina Joia nu a stat mult pe gânduri când a primit provocarea de a face parte din echipa Visuri la cheie. Ea a povestit ce înseamnă acest proiect pentru ea pe plan personal, dar și profesional.

„Este un proiect unic, care îmbină altruismul, dragostea pentru oameni, cu partea de design și cu creativitatea. Visuri la cheie este un carusel de emoție, povești incredibile, dinamism și speranță. Întotdeauna mi-am dorit să pot lăsa în urmă ceva notabil, care să rezoneze în sufletul cât mai multor oameni, așa că Visuri la cheie mi-a oferit această șansă și este minunat că într-un timp atât de scurt casele și viețile familiilor la care ajungem se schimbă fundamental”, povestea Cristina.

În prezent, Cristina face parte din echipa Visuri la Cheie, și, conform informațiilor de pe contul său de Facebook, este designer de interior la Flat Cube, din București.

Cristina Joia [Sursa foto: Facebook Cristina Joia]

SURSE: Alistmagazine.ro, Life.ro