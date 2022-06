"Dacă nu ești tu bine, nu poți să îi ajuți pe ceilalți!" Oana Roman, mai sinceră ca niciodată! Vedeta are grijă să se mențină în formă, de dragul celor din jurul ei | EXCLUSIV

In articol:

Pandemia a luat sfârșit, iar asta se vede. S-a dat start la distracție, mai ales pentru celebritățile noastre. De curând, vedetele s-au putut bucura de o petrecere exclusivistă mondenă, pregătită special pentru ele.

Oana Roman, mai ocupată ca niciodată

Aici și-au putut etala cele mai colorate ținute pe care le au în garderobă, dar și cele mai scumpe accesorii.

Oana Roman nu a lipsit de la faimoasa petrecere care a strâns toate vedetele laolaltă. Aici a fost prezent și WOWbiz.ro care a stat de vorbă cu aceasta. Oana Roman ne-a dezvăluit că are o perioadă tare aglomerată, trebuind să se ocupe de multe lucruri. Mereu a fost activă, implicată în tot felul de activități, dar se pare că de data aceasta s-au adunat mai multe ca niciodată.

"Mă laud cu faptul că mă chinui în continuare cu Marius să ne creștem magazinul online pentru care muncim foarte mult, mă preocup de contractele mele și de proiectele mele online, care încep să fie din ce în ce mai multe și îmi ocupă destul de mult timp, dar îmi place foarte tare să fac chestia asta și în rest cu Iza, cu școala, cu sportul, cu drumurile, cu agitație, cu mama, de care trebuie să am grijă, toate așa la un loc. Încercăm să ne organizăm cât mai bine astfel încât să le putem face pe toate.", a declarat Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Oana Roman: "Dacă nu ești tu bine, nu poți să îi ajuți pe ceilalți"

După toate acestea, întrebarea principală ar fi: mai are timp Oana Roman și de ea. Vedeta ne-a răspuns sincer despre cum reușește să împartă viața profesională cu cea personală, astfel încât să îi rămână timp și pentru nevoile personale.

"Am și timp să stau eu cu mine și să mă ocup de mine. Mă duc la proceduri, fac masaj, țin în continuare dietă și am grijă, adică chiar am timp și pentru mine. Mă împart în așa fel încât să nu uit de mine, pentru că este foarte important să ai grijă de tine. Dacă nu ești tu bine, nu poți să îi ajuți pe ceilalți.", a mărturisit Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.