„Dacă știam, îl țineam” Ultima discuție pe care a avut-o Stephan Pelger, chiar în seara în care s-a sinucis. Designerul a făcut o promisiune pe care nu și-a mai respectat-o

Cu o seară înainte să-și ia viața, Stephan Pelger a fost prezent la un restaurant din capitală, acolo unde a discutat cu patronul localului, acesta fiind și ultima persoană cu care designerul a discutat înainte să recurgă la gestul necugetat de a se spânzura. Șocat de vestea primită, patronul restaurantului a dezvăluit ce a discutat cu designerul chiar cu câteva ore înainte să-și ia viața.

Stephan Pelger a fost găsit fără suflare în propria locuință de către un vecin în cursul zilei de ieri, 8 iunie. Ultima interacțiune pe care a avut a fost cu patronul localului la care a fost cu o seară în urmă, cu care a discutat cât se poate de normal, ba chiar făcându-i o promisiunea la plecare, însă pe care, din păcate, nu și-a mai respectat-o.

Cum a decurs discuția dintre Stephan Pelger și patronul restaurantului?

Patronul restaurantului a dezvăluit că nimic din comportamentul lui Stephan Pelger nu ar fi indicat faptul că are gânduri de sinucidere.

Din contră, designerul era cu zâmbetul pe buze mereu și intenționau chiar să colaboreze. Mai mult decât atât, acesta a mai povestit că s-a arătat foarte încântat și fericit, promițându-i că se va întoarce în ziua următoare alături de câteva alte persoane.

Din nefericire, Stephan Pelger nu s-a mai ținut de promisiune, spre șocul tuturor celor din jurul lui, care nu ar fi crezut vreodată că se poate întâmpla o asemenea tragedie.

„Ne-am împrietenit, eu fiind brașovean, având persoane cunoscute împreună. Chiar aseară am stat împreună la masă și am băut un pahar de vin. Era puțin abătut, supărat, dar la plecare a fost zâmbitor. Am discutat de niște lucruri normale.

Mi-a spus că se va întoarce astăzi cu două prietene, mi-a spus că are un eveniment privat. Din păcate, nu s-a mai întors. Poate că am fost ultimul om care l-a văzut în viață. Nu mă așteptam. Dacă știam, îl țineam aici mai mult.”, a declarat patronul localului unde a fost Stephan Pelger pentru ultima dată.