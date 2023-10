„Dacă vrei cu adevărat, poți învăța” Ela Crăciun își face debutul în actorie! Cum a fost experiența de pe platourile de filmare pentru vedetă: „E o meserie grea”

In articol:

Ela Crăciun se numără printre cele mai cunoscute și apreciate vedete din țara noastră. Este atât jurnalistă, cât și vloggeriță de parenting, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani. Fără îndoială, se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere.

Are o carieră de succes în televiziune, dar și în online. Mai mult decât atât, se bucură de o familie minunată.

Se pare că pentru moment, Ela Crăciun s-a decis să facă o schimbare din punct de vedere profesional, motiv pentru care a renunțat pentru o perioadă la TV pentru a-și face debutul în actorie.

Ela Crăciun, totul despre rolul pe care l-a interpretat

Toată lumea o cunoaște pe Ela Crăciun de pe micile ecrane, fiind o jurnalistă de succes. Nu mai încape îndoială faptul că are un parcurs profesional demn de invidiat în televiziune, însă a simțit că este momentul să pună pauză emisiunilor și să facă o schimbare. Mai precis, și-a făcut debutul în actorie, interpretând un rol într-un film care va apărea în cinematografe începând cu luna ianuarie.

Despre profesia de actor, vedeta mărturisește că nu este una tocmai ușoară, ci din contră, presupune foarte multă muncă, perseverență și determinare pentru a reuși ca totul să iasă perfect pe set.

„Acum am avut un rol, eu, un personaj. Am putut să joc. Atunci doar mi-am împrumutat vocea, am fost într-un studio. Acum mie mi s-a părut total diferit față de prima dată.(...)

E o meserie grea, deloc ușoară. Cine spune că actorii au o meserie ușoară, se înșală. Eu apar foarte puțin. În film am avut o replică și jumătate, însă am filmat pentru asta 3 zile. De dimineața până seara. Iar ceea ce vedem noi la televizor că se întâmplă poate în 5 secunde, se filmează în ore bune.”, a mărturisit Ela Crăciun pentru Fanatik.ro.

Se consideră Ela Crăciun talentată?

Ela Crăciun este de părere că oamenii pot învăța să facă absolut orice, atât timp cât își doresc foarte mult acest lucru. Mai mult decât atât, nu este de părere că s-a născut să fie actriță, motiv pentru care nu a reușit să se transpună cu totul în personaj, așa cum fac, de altfel, alți actori. Cu toate acestea, experiența de pe platourile de filmare a fost una cu adevărat plăcută pentru jurnalistă.

„Nu simt neapărat că am actoria în sânge, dar mi-a plăcut. Iar atunci când îți place ceva, dacă vrei cu adevărat, poți învăța. Eu cred că putem face absolut orice pe lumea asta, cu condiția să vrem. Dar nu mă văd vreun talent în actorie. Spre exemplu, așa am văzut-o pe Doina Teodoru, care s-a transpus în personaj, apoi ea interpreta. Nu știu, nu mă văd neapărat făcând lucrul acesta, dar asta pentru că nu am învățat să fac asta.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.