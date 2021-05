Daciana Sârbu, adevărul despre fetița adoptată. De ce Victor Ponta și soția lui au adoptat-o, de fapt, pe Maria: "Trebuie să muncești toată viața să-i corectezi unele lucruri"

In articol:

Daciana Sârbu și Victor Ponta au doi copii, o fată pe nume Irina și un băiat, Andrei, din căsătoria anterioară a politicianului, însă de un an de zile familia lor s-a mărit, pentru că

Daciana Sârbu, despre adopția Mariei. Ce s-a întâmplat cu fetița înainte de a ajunge în familia Ponta

au decis să o adopte pe Maria, o fetiță care acum are 6 ani.

Soția lui Victor Ponta a spus că este o experiență minunată și se bucură de un an de prezenta Mariei în viețile lor, însă nu vrea să povestească niciodată despre ce a pățit Maria înainte de a fi adoptată. Ea spune că se teme de judecata fetiței atunci când va crește și nu va dezvălui amănunte despre cei cinci ani dinainte de a ajunge în familia lor.

"Vorbim despre Maria și despre toată experiența minunată cu ea și despre ce fel de copil e, nu aș vrea să vorbesc despre ce i s-a întâmplat ei înainte de a ajunge la noi, că nu știu cum o să măjudece peste 10 ani adolescenta Mariei.

Am mai discutat de multe ori în familie, dar mereu se întâmplat lucruri, cred că trebuie să ai echilibru în familie ca să poți să ai susținere, să ai pe cine să te bazezi, ori în viața noastră s-au întâmplat lucruri grave și am zis că nu e momentul să afcem aceste lucruri atunci. În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers natural.

Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată și să nu-iu dați camera mea. Ea și-a dorit mult o soră și era fericită. Nu știa ce o așteaptă exact, dar având suportul lor lucrurile au mers și mai ușor.

E nevoie de multă iubire și multă atenție. Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine și poți să muți munții.

Dacă ai partener care îți dă curaj poți. Am luat decizia când eram toți.", a povestit Daciana Sârbu.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Victor Ponta, dezvăluiri în premieră despre Daciana și Roxana, mamele copiilor săi "Lumea are impresia că știe tot despre viața mea privată"

Daciana Sârbu și Victor Ponta au înfiat o fată de pe lista copiilor greu adoptabili

Ce s-a întâmplat cu fetița înainte de a ajunge în familia Ponta[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Povestea Izabelei, sora de suflet a lui Victor Ponta! Acum, fostul premier a înfiat o fetiță

Soția lui Victor Ponta a explicat care este procesul greu prin care se adpotă un copil în România. Daciana Sârbu a spus că nu au așteptat ca sistemul să le aleagă un copil, ci ei au ales de pe lista copiilor greu adoptabil, care, din păcate, au cele mai puține șanse să ajungă într-o familie.

"Există un proces de acreditare a familiei adoptatoare și durează. Nu e ușor. Există psihologi care te pregătesc. Acest proces se finalizează cu acest atestat pe care poți să-l primești sau nu. Experiența celor care te evaluează poate ajunge la concluzia că familia nu e pregătită. După acest proces, în funcție de ce optezi, să alegi să te nimerească sistemul în momentul în care apare un copil conform criteriilor pe care le-ai expus. Există și varianta pe care am mers noi, există o listă a copiilor greu adoptabili și acolo e un proces deschis.

Nu am avut criterii. Dosarul există și această cerere în care spui vârsta și alte lcururi. Noi ne-am dorit să fie fată. Noi ne-am îndreptat spre copiii greu adoptabili pentru că nu a contact nici ce probleme au avut, nici de ce erau pe acea listă. Noi eram pregătiți pentru orice fel de copil, nu ne-am dorit copil perfect. Ne-am dorit să oferim iubire și trecând prin câte am trecu, nu am considerat că o situație dificilă nu ar fi fost imposibil de dus. Am luat decizia într-un punct în acre experiența atâtor ani grei ne-a făcut să spunem că putem duce orice. Chiar dacă trebuie să muncești toată viața să-i corectezi unele lucruri.", a povestit soția lui Victor Ponta.

Citeste si: Primele imagini cu Daciana Sârbu după ce a înfiat o fetiță! Marele anunț a fost făcut de soțul ei, Victor Ponta, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D VIDEO EXCLUSIV

Cum a fost prima întâlnire dintre Daciana Sărbu, Victor Ponta și Maria, fetița adoptată

Daciana Sârbu a povestit că atunci când a văzut-o prima dată pe Maria a uimit-o veselia și asemănarea fizică cu Victor Ponta.

"Când am văzut-o prima dată mi s-a părut că seamănă cu Victor. E un copil vesel și nu vreau să mai vedem pe altcineva. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil și le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva. Am văzut-o pe Maria și am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple.", a mai spus Daciana Sârbu.