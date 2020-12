Daciana, soţia lui Victor Ponta, despre fetiţa pe care au înfiat-o!  "Viața ne-a dăruit un suflet nou" Prima poză cu micuţa

In articol:

Victor Ponta, invitat la emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D, a vorbit despre faptul că are acum trei copii, fără să dea amănunte despre micuţa abia intrată în familia sa. WOWbiz a aflat însă că fostul premier şi soţia sa, Daciana, au înfiat o fetiţă.

Daciana, sotia lui Victor Ponta, prima fotografie cu micuta Maria

Miercuri, Daciana Sârbu a publicat pe pagina sa de Instagram o fotografie in care Irina, fata de 12 ani a cuplului, apare cu o altă fetiţă, ce pare a fi chiar Maria. Fotografia este însoţită de un mesaj care lămureşte totul.

Daciana a publicat prima poza cu Irina si Maria, cele doua fete ale sale

“Cele mai mari daruri din viața noastră sunt oamenii. În mod miraculos si neasteptat viața ne-a dăruit un suflet nou. Anul acesta în familia noastră a apărut Maria. Și bucuria de a fi mamă din nou, cu toate întrebările, temerile și încântările pe care le are orice familie in care mai vine un copil. Ne bucuram din nou de inocenta copilariei si mai prelungim putin binecuvantarea de a avea un copil mic alaturi de noi. Va multumim tuturor celor care veti intelege ca nu vom vorbi mai mult despre acest subiect pentru ca vrem sa o protejam pe Maria si sa o ajutam sa ajunga la un echilibru in noua ei viata alaturi de noi”, este mesajul postat de Daciana, după ce s-a aflat că ea şi Victor Ponta au înfiat o fetiţă.

Victor Ponta a spus in emisiunea "40 de intrebari cu Denise Rifai" ca are trei copii

Victor Ponta a vorbit in emisiunea lui Denise Rifai despre faptul ca acum are doua fete. Si desi Denise Rifai a insistat si l-a intrebat daca sotia lui, Daciana, este insarcinata, fostul premier a pastrat misterul. "Nu pot să vorbesc despre acest subiect decât în prezența Dacianei”, a precizat Victor Ponta.

Despre Victor Ponta se stia ca are doi copii, un baiat, Andrei, de 17 ani, din casatoria cu Roxana Ponta, si o fetita, Irina, de 12 ani, din actualul mariaj cu Daciana Sarbu.