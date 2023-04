Daiana Marcu o provoacă pe Ella Tina în cușcă! Brunetele încă nu și-au reglat conturile: "E o mironosiță" | EXCLUSIV

In articol:

Daiana Marcu va lupta în viitoarea gală RXF cu designerul Bettyshor! După conferința de presă de prezentare a evenimentului din iunie, în exclusivitate pentru WOWnews, Daiana a declarat că disputa cu Bettyshor va fi de încălzire, una mai ușoară, dar adevăratul meci ar dori să îl aibă cu Ella Tina, pentru a rezolva lucrurile neterminate între ea și brunetă la Puterea dragostei.

Daiana Marcu a vorbit și despre o posibilă luptă cu Berna, dar și despre noile operații estetice, care o ajută să arate exact așa cum și-a dorit dintotdeauna.

Daiana vrea să se bată cu Ella

Daiana va intra în cușcă cu o influenceriță faimoasă, însă are niște polițe de plătit. Este vorba despre Ella, cea cu care a avut divergențe majore acum ceva timp. Daiana a amintit și despre Berna în declarații.

"Au fost mai multe intrigi. A fost răutate, nu știu ce să zic. Din partea mea nu a fost, din partea ei a fost. Eu chiar vreau să o invit pe Ella în cușcă. Am provocat-o și pe ea și pe Berna. Nu știu dacă o să fie provocarea asta ok pentru ea, că știu că ea e mai mironosiță, cu Dumnezeu așa cum a fost ea mereu, dar dacă are plăcerea, eu o aștept în cușcă. Cu Berna am glumit. Berna e un copil, Doamne ferește. Bernuța rămâne Bernuța. Am avut niște altercații cu ea, e copilul ăla care dă din gură foarte mult, dar e o fată foarte bună. Felicitări că și-a găsit fericirea.", a declarat Daiana.

Daiana intră în cușcă cu Bettyshor

Daiana se declară pregătită de luptă și vrea cu orice preț să fie învingătoare. Nu se dă înapoi de la luptă și se antrenează chiar cu antrenorul Kingăi. Ce așteptări are de la luptă și dacă a început antrenamentele ne-a spus chiar Daiana.

"Cei care m-au urmărit la Puterea dragostei îmi știu caracterul, mi-l cunosc, așa că eu am toată încrederea în mine. Eu cred că totul pleacă de la puterea minții. Nici nu mă gândesc să iau bătaie, nu există așa ceva. Am foarte mare încredere în mine. Sunt foarte pregătită, vreau să trag cât mai tare, să fiu foarte bună. Mă consider și sunt de fiecare dată. O să mă antreneze Paul, antrenorul Kingăi. Sunt nerăbdătoare să încep antrenamentele și să încep să trag tare, pentru că vreau să fac treabă bună.", a mărturisit Daiana, la WOWnews.

