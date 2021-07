Damian Drăghici, mărturisiri cutremurătoare la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Ce relația are cu fiica lui: ”M-am simțit foarte vinovat”

Damian Drăghici [Sursa foto: Captură KANAL D] 00:02, iul 14, 2021 Autor: Cristina Ionela

Damian Drăghici, în vârstă de 51 de ani, este un artist complet, având o carierză muzicală de peste 40 de ani. Talentatul artist a studiat, încă din copilărie, mai multe instrumente muzicale, motiv pentru care a fost supranumit, de către apropiați, <omul-orchestră>. Naiul este instrumentul care l-a consacrat atât în țară, cat si peste hotare, artistul cântând, de-a lungul anilor, pe cele mai prestigioase scene ale lumii.

Povestea de viață a lui Damian Draghici este demnă de un film.

Damian Drăghici a plecat din țară în Statele Unite ale Americii, înainte de Revoluția din 1989. A studiat la prestigiosul Colegiu de Muzică Berklee, a avut o evoluție uluitoare, iar în prezent, se bucură de o carieră strălucită, de-a lungul căreia a primit numeroase premii, dar, mai presus de orice, a adunat admirația milioanelor de oameni din întreaga lume.

Damian Drăghici, despre relația cu fiica lui, Nikolina

Cunoscutul artist a făcut dezvăluiri inedite în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”! Damian Drăghici a vorbit despre relația cu fiica lui, Nikolina, care a crescut departe de el.

Denise Rifai: V-ati simtit vinovat ca v-ati abandonat fiica?

Damian Drăghici: „Mergeam in vacante, ii dadeam tot felul de prostii materiale. Am trimis-o la studii in Grecia, dar aveam o relație in care mai mult o finantam, o sustineam financiar. Abia dupa ce am cunoscut-o pe Cristina si a ramas insarcinata, eu si fiica mea am inceput sa fim apropiati. Mi-a multumit ca am trimis-o la studii in strainatate. De trei ani am o relație foarte apropiată cu Nikolina. M-am simtit foarte vinovat”