In articol:

Ce îl bucură pe actor și cum și-a petrecut timpul alături de familie în izolare, a dezvăluit într-un interviu acordat site-ului Libertatea.ro.

Lipsa de activitatea din ultimele luni l-au făcut pe Dan Badea mai atent la nevoile familiei. Statul în casă l-a ajutat pe actor să ia parte la cele mai frumoase evenimente din viața fiului său, pe nume Arias. Băiețelul are un an si 2 luni.

„Soția mea este, pentru mine, o eroină”

Prezentatorul emisiunii iUmor, de la Antena 1, a mărturisit că soția lui este cel mai mare sprijin și că ea este cea care și-a petrecut cel mai mult timp cu Arias. Deși nu au putut pleca nicăieri de când au devenit părinți, Dan s-a bucurat enorm să poată fi cu băiețelul lui când a făcut primii pași.

„Soția mea este, pentru mine, o eroină. Ea, de un an, se află într-un fel de izolare, pentru că așa este când ai un copil foarte mic. Nu am plecat mai deloc de când am devenit părinți. Într-un fel mă bucur mult pentru că am prins o perioadă absolut senzațională a copilului, în care a început să meargă, i-am văzut primii pași, i-am auzit primele cuvinte.



Zice ”ta-ta” la orice. Eu încerc să o ajut cât pot, încercăm să ne ținem de un fel de program în care să mai avem și un pic de timp pentru noi. Seara, după ce se culcă piticul, atunci este momentul, mâncăm și noi liniștiți, avem timp pentru noi. E un copil foarte cuminte, râde tot timpul dar, ca orice copil de un 1 an și 2 luni, mai ales că merge și în picioare, necesită foarte multă atenție. De aceea încerc să o ajut cât de mult pot. Nu sunt genul de tată care să zică: ”Femeia e cu copilul”. Suntem doi părinți responsabili”, a declarat pentru Libertatea actorul.

Citeste si: Explozia de cazuri noi continuă. Bilanț îngrijorător și astăzi, după ce ieri au fost confirmate 468 de infectări

Citeste si: Accident lângă Slobozia: Tânără însărcinată, ucisă de iubitul șofer fără carnet

Citeste si: Mihai Bendeac a aruncat bomba: „Mă însor”. Fanii actorului au reacționat imediat

Izolarea i-a prins bine prezentatorului iUmor, însă recunoaște că nu a fost ușor. Dan spune că i-au lipsit prietenii și ieșitul în oraș.

„Autoizolarea asta a fost grea, în sensul că abia când ți se interzice ceva, atunci realizezi că îți lipsește sau că ai nevoie de acel ceva. Mie cel mai mult mi-au lipsit ieșirile, plecările în câte o minivacanță, să ne vedem cu prietenii, ieșitul la restaurant. Dar, în rest, mi se pare că sunt niște reguli de civilizație până la urmă: să lași un bătrân în față la casa de marcat, să păstrezi o distanță la cumpărături față de cei din jur, să te speli corect pe mâini, să nu strănuți în fața cuiva. E doar civilizație”.