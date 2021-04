Dan Bittman a ajuns la sapă de lemn? Cu ce probleme de confruntă: „Stau acasă, nu am de lucru, unde să mă duc?”

In articol:

Dan Bittman se numără printre artiști români afectați de pandemia de coronavirus. Deoarece cazurile continuă să crească, iar virusul reprezintă în continuare un pericol pentru întreaga populație, concertele și evenimentele sunt în continuare interzise. Această măsură i-a afectat pe artiști din punct de vedere financiar, iar printre ei se află și Dan Bittman.

Solistul trupei Holograf a declarat pentru Impact.ro că este dezamăgit că nu își poate deschide nici în această primăvară parcul de distracții de pe malul Lacului Sulimanu, în care a investit mai bine de 500.000 de euro. Artistul a mărturisit că a ajuns să stea acasă și să nu facă nimic, pentru că nu are un loc de muncă.

„Nu deschid afacerea nici în luna mai. Legea este lege și trebuie respectată. Nu am cum să deschid cu pandemia asta, nu am voie și nu că nu am voie doar eu, ci toți nu avem voie. Momentan stau acasă, nu am de lucru, unde să mă duc? Concerte nu sunt din cauza coronavirusului, nu am unde să merg”, a spus Dan Bittman, pentru sursa citată.

Dan Bittman, nemulțumit că nu își poate deschide afacerea nici în această primăvară [Sursa foto: Captura Video]

Dan Bittman, critici la adresa noilor restricții din Capitală: „V izează inepția și lipsa de rațiune”

Dan Bittman este nemulțumit de noile restricții adoptate în Capitală, în contextul creșterii cazurilor de coronavirus. Celebrul cântăreț a mărturisit că aceste măsuri sunt lipsite de rațiune și România va ajunge în același punct din care a plecat.

„Mi se pare în continuare, că ceea ce se întâmplă acum în București vizează inepția și lipsa de rațiune. După cum am auzit, pentru că astăzi nu am fost în București, la toate magazinele deja sunt rafturile goale.

Iarăși urmăm un scenariu de acum un an, în care Guvernul s-a preocupat de noi și ne-a dat tot felul de soluții, dar se pare că am ajuns în același punct după un an de zile. Ceea ce se întâmplă este de domeniul fantasticului, adică eu nu cred că mai suntem conduși în momentul de față de niște oameni raționali”, a spus Dan Bittman, pentru un post de televiziune.