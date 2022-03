Dan Bittman a recunoscut de ce nu și-a refăcut viața după relația cu Monica Odagiu: „Nu mai am nevoie de partea asta”

In articol:

Dan Bittman a avut un uicces foarte mare în plan profesional, dar a dus-o destul de bine și în ceea ce privește viața amoroasă. Artistul a avut o viață cel puțin interesantă, iubindu-se de-a lungul timpului cu mai multe femeie celebre de la noi din țară. Dacă până acum ceva vreme nu vedea viața fără să aibă pe cineva alături, acum solistul trupei „Holograf” acceptă cu inima împăcată idea singurătății.

Dan Bittman a avut o viață amoroasă intensă. A fost un bărbat foarte norocos, pentru ca a avut ocazia să se iubească cu unele dintre cele mai frumoase femei de la noi din țară cum ar fi Tania Budi, Mihaela Rădulescu, Monica Bîrlădeanu, Alina Chivulescu, Alexandra Dinu, iar lista poate continua. Ultima sa relația amoroasă a trait-o alături de Monica Odagiu, o tânără în vârstă de 33 de ani. Cei doi și-au spus adio la câteva luni după ce au decis să se mute împreună, în toamna anului 2020. În cadrul unui podcast, Dan Bittman a vorbit despre cum vedea el în acest moment viața în plan sentimental la vârsta de 60 de ani.

„M-am îndrăgostit foarte ușor în viață, dar acum, la vârsta asta, mai că nu știu. După ce am trecut prin atâtea și atâtea nu știu dacă îmi mai vine. Spun lucrul ăsta, nu vreau să păcălesc pe nimeni. La ce să te aștepți acum? Să zicem că ar veni o domnișoară mai tânără….că acum mă văd în ziare, cu cine stau la masă e deja iubita mea, i-am dat inel, avem o relație amplă.

Ce să le ofer? Eu mi-am trăit viața. Nu pot să fiu egoist în continuare și să le-o opresc pe a lor. Ce ar putea să fie? Un an sau doi de fericire, după aia încep să scârțâie oasele. Ca idee, nu mai am nevoie de partea asta. A, da, de cucerit hai să râdem, dar e bine să și spui pe bune”, a spus Dan Bittman la podcastul lui Mihai Morar.

Dan Bittman s-a obișnuit cu singurătatea

Dan Bittman a fost nevoita ca, la un moment dat, să se pună în fața faptului împlinit după despărțirea de ultima sa parteneră de viață. A rămas singur la 60 de ani, fără o femeie aproape, însă se pare că acest lucru nu îi aduce neapărat tristețe. Lucrurile au stat diferit la început, însă, cu timpul, și-a dat seama de faptul că îi prinde chiar bine să fie singur, cel puțin la această vârstă.

„Am început să manageriez singurătatea și sunt momente în care chiar îmi pare bine că sunt singur. Am și momente în care e o furie în care văzând că sunt singur. Câteodată, în casă, singur, sau copiii nu vin, sau vine unul, nu vine altul, sau așa. Dar nu fac o tragedie din chestia asta. După o anumită vârstă câteodată îți place să ai timpul tău, nu depinzi de cineva”, a mai spus Dan Bittman.

„Eu cred că am avut o relație bună cu Dumnezeu. M-a lăsat să fac toate tâmpeniile, mi-a și dat-o peste față, acum, mai nou, cu despărțitul de acasă și cu plecatul. (…) Liliana a fost femeia pentru care am și făcut copii. Noi n-am fost d-ăia: A, am rămas gravidă, ce mă fac?!. Am zis împreună să facem copil”, a mai mărturisit Dan Bittman în podcastul lui Mihai Morar.