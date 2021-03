Dan Bittman condamnă autoritățile după noile restricții: ”Nu cumva aveți senzația că ceva nu e în regulă?”

In articol:

Dan Bittman a răbufnit după noile restricții instaurate în Capitală, pentru combaterea coronavirusului. Solistul trupei Holograf condamnă autoritățile române pentru că nu s-au comportat cu mai multă profesionalitate, la fel ca acum un an, atunci când au fost luate măsuri dure înainte ca numărul cazurilor de COVID-19 să fie atât de multe.

Între timp, infectările cu virusul SARS-COV-2 au explodat, iar noile restricții și-au făcut apariția!

„ Mi se pare în continuare, că ceea ce se întâmplă acum în București vizează inepția și lipsa de rațiune. După cum am auzit, pentru că astăzi nu am fost în București, la toate magazinele deja sunt rafturile goale. Iarăși urmăm un scenariu de acum un an, în care Guvernul s-a preocupat de noi și ne-a dat tot felul de soluții, dar se pare că am ajuns în același punct după un an de zile. Ceea ce se întâmplă este de domeniul fantasticului, adică eu nu cred că mai suntem conduși în momentul de față de niște oameni raționali”, a spus Dan Bittman, la Antena 3.

Dan Bittman [Sursa foto: Instagram]

Dan Bittman, despre restricțiile impuse de autoritățile române

Dan Bittman a mai explicat că după un an de pandemie de coronavirus, în care el și toți românii au respectat măsurile luate de autorități, restricțiile sunt la fel de dure, deși situația este mai alarmantă decât acum un an.

„ Eu am respectat legea, dar ceea ce vreau să spun, că după un an de zile după ce am respectat fiecare prevedere a celui grup de comunicare, am respectat tot ce mi-a impus regimul trecut și regimul actual, eu am ajuns în același timp. Mă întreb, nu cumva aveți senzația, că ceva nu e în regulă?

Adică, dacă specialiștii după un an de zile nu reușesc decât să ne închidă în case, sau să creeze panică, nu ar trebui să încercăm, măcar așa, o săptămână sau două, metoda suedeză, sau metoda neozelandeză sau australiană, sau cea a statelor arabe, sau cea a africanilor, și anume, de a ne lăsa puțin să ne vedem de treaba noastră și să nu mai cumpărăm vaccinuri aiurea și medicamente de la unii care ne vând de vre 20 de ori prețul?”, a mai spus Dan Bittman.