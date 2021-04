Dan Bittman încinge spiritele! Ce spune artistul despre moartea celor trei lăutari Cornelia Catanga , Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă

In articol:

Dan Bittman este cunoscut pentru declarațiile controversate pe care le face la adresa restricțiilor impuse de autoritățile române pentru combatarea coronavirusului. Solistul trupei Holograf și-a spus părerea despre aceste măsuri impuse de autorități, ori de câte ori a avut ocazia.

Citeste si: Dan Bittman condamnă autoritățile după noile restricții: ”Nu cumva aveți senzația că ceva nu e în regulă?”

” Mă plâng de măsuri absurde, mă plâng de oameni optuzi, mă plâng de faptul că cineva încearcă împotriva evidenței să ia niște măsuri absolut lipsite de logică și de sens. De asta mă plâng, și de guvernanți care sunt orbi din partea problemelor țării și măsuri luate anapoda, de asta mă plâng. Nu am spus niciodată să nu respectăm legea. Eu am fost unul dintre puținii care a respectat legea. Merg cu mască, mă distanțez social. Am dreptul la comentarii, da, și lupt pentru asta”, a spus Dan Bittman, ân cadrul unei emisiuni TV.

Dan Bittman[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Îl mai știți pe Sergiu, tăticul călăreț de la Iași? A dat cu piciorul la tot, a vândut casa cumpărată din donații și s-a mutat din nou în ghetou. Acum, în fața porții stă parcat șmecherește un BMW X6 – Foto- bzi.ro

Dan Bittman, despre moartea celor trei mari lăutari

Într-o emisiuni TV de la Realitatea Plus, Dan Bittman a fost întrebat de moderator dacă rămâne pe poziții după moartea celor trei mari lăutari, Cornelia Catanga, Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă.

Citeste si: Dan Bittman a ajuns la sapă de lemn? Cu ce probleme de confruntă: „Stau acasă, nu am de lucru, unde să mă duc?”

„ Dumneavoastră știți care este media vârstei longevității în România? Vă întreb pentru că are legătură cu răspunsul. La bărbați este 68 de ani, la femei este 70. În alte țări unde oamenii au grijă de societatea în care trăiesc, această medie este mai crescută. La noi cam astea sunt vârstele când cineva își ia la revedere de la rude, de la viață.

Voi fi și mai cinic când și dumneavoastră vă voi spune că nu puteți să îmi spuneți cu exactitate cauza morții colegilor mei, cum le spuneți dumneavoastră. Că o spune cineva, că o spune deși nu a a făcut nici măcar o autopsie, în momentul acela dați-mi voie să nu cred toate informațiile”, a răspuns Dan Bittman.