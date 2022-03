Dan Bittman vorbește despre separarea de mama copiilor săi, după 25 de ani de relație: „Ne-am despărțit în condiții nu foarte amiabile”

In articol:

Dan Bittman este cunoscut pentru talentul său, pe care-l etalează în fața lumii de zeci de ani, dar și pentru viața sa amoroasă, destul de tumultoasă. De-a lungul vremii fiind remarcat și ca un bărbat extrem de cuceritor și foarte chipeș, femeile pe care le-a iubit făcând partea din categoria celebrităților extrem de frumoase, precum: Alexandra Dinu, Monica Bârlădeanu, Mihaela Rădulescu, Alina Chivulescu, Tania Budi.

Însă, în urmă cu mai bine de două decenii, solistul trupei ”Holograf” a cunoscut femeia care l-a pus cu picioarele pe pământ și care l-a făcut să vadă viața altfel.

Dan Bittman, cuvinte de laudă la adresa fostei partenere

El și Liliana Ștefan au fost împreună timp de 25 de ani, au devenit părinți, având acum trei băieți, însă drumurile lor s-au separat. Chiar și așa, artistul recunoaște că fară Liliana Ștefan nu ar fi ajuns atât de departe, ea fiind femeia puternică din spatele bărbatului celebru.

”Liliana, mama copiilor mei. Ea a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Am stat de vorbă și ne-am sfătuit. Am zis să facem un copil și uite, am făcut trei. Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei nu poți să duci o lucrare atât de mare”, a

spus Dan Bittman , în podcast-ul lui Mihai Morar.

Deși aveau o familie și o viață în doi de lungă durată, în anul 2017, Liliana și Bittman și-au spus adio. Dar abia doi ani mai târziu au decis că este momentul să nu mai locuiască împreună.

La acea vreme, cântărețul spune că a avut o discuție serioasă cu cea care i-a fost alături zeci de ani, asumându-și faptele care au dus la separare.

Atunci fiind în atenția publică și relația pe care a avut cu Monica Odagiu , actrița în vârstă de 33 de ani.

„Ne-am despărțit în condiții nu foarte amiabile, dar i-am spus lucrurile astea de-a lungul timpului și la plecare. Motivele despărțirii sunt 100% ale mele, mi le asum. Ea a fost jumătate din viața mea, până la urmă, aproape. Sunt 30 de ani aproape de când ne știm. Sunt ani mulți în care am trăit foarte frumos. Am încercat să avem o familie frumoasă”, a mai spus solistul de la ”Holograf”.

Chiar dacă despărțirea nu a fost una amiabilă, în continuare, Dan Bittman are numai cuvinte de laudă la adresa Lilianei Ștefan.

Cântărețul vorbește despre cea care l-a făcut tată numai la superlativ, punând-o pe un piedestal, căci doar datorită ei, subliniază el, Alexandru, Patrick și Mark au devenit trei tineri educați, talentați și cu un drum lin în viață.

„Este o femeie deosebită. Am spus întotdeauna și am să spun întotdeauna. De obicei, după ce se termină ceva, toți încep să vorbească unii despre alții, eu nu. Ea, în continuare, este pilonul educației copiilor mei. Dacă copiii mei sunt astăzi așa cum sunt, sunt datorită educației extraordinare și a răbdării ei, mai ales că eu eram mai tot timpul plecat”, a mai spus Bittman.