Dan Bordeianu, adevărul despre relația cu Adela Popescu! Care a fost motivul despărțirii: „S-a dus, s-a consumat...”

Adela Popescu și Dan Bordeianu s-au cunoscut pe platourile de filmare, în anul 2004. Cei doi au jucat împreună în trei seriale și au ajuns cuplul preferat al telespectatorilor. Relația lor nu era un romantică numai în rolurile pe care le jucau, ci și în viața reală.

Anunțul că relația lor a ajuns la final în anul 2007 i-a luat prin surprindere pe fanii cuplului. Cei doi au decis să o ia pe drumuri separate în viață.

Într-un interviu din urmă cu câțiva ani, Dan Bordeianu a dezvăluit motivul pentru care relația cu Adela Popescu a ajuns la un sfârșit. Actorul a dezvăluit că plecarea lui din lumea televiziunii a avut impact foarte mare asupra relației lor. Adela Popescu a continuat să joace în continuare în seriale celebre.

„Sunt recunoscător pentru apariția în telenovele. Am învățat să nu mai bag în seamă ce vorbește lumea, acele păreri vin din frustrări. M-am despărțit de Adela Popescu pentru că s-a terminat, s-a dus, s-a consumat. Drumurile s-au despărțit, ea a rămas în sistemul ăla și eu am mers mai departe. Separarea joburilor a fost un factor. E un mediu în care trăiești și se consuma acea relație”, a spus Dan Bordeianu, într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

Unde este acum Dan Bordeianu?! Actorul s-a mutat departe de Capitală

Dan Bordeianu a decis să se mute în județul Ilfov, în comuna

Brănești, în casa primită moștenire de la tatăl său. După ce s-a retras din televiziune, actorul a luat decizia de a sta departe și de viața agitată din Capitală.

„Îmi place casa noastră de la Brăneşti. A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră. Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta voiau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând. Cu banii de student am început să renovez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos”, a declarat Dan Bordeianu.