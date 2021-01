Dan Ciotoi a făcut dezvăluiri neștiute despre tinerețea lui. Ce dramă a trăit în armată: „ Când m-am îmbolnăvit nu a vrut să mă lase la infirmerie”

In articol:

Solistul trupei „Generic” a povestit, într-un interviu pentru un post de televiziune, dramele care l-au marcat de-a lungul vieții. Totul a început atânci când s-a înrolat în armată și s-a îmbolnăvit la scurt timp, iar comandantul său i-a interzis să se trateze. Dan Ciotoi a mărturisit totul!

Dan Ciotoi a fost diagnosticat cu o boală de plămâni

Perioada în care a fost în armată a fost una extrem de dificil pentru Dan Ciotoi . Acesta a povestit că s-a îmbolnăvit, iar starea lui de sănătate se agrava pe zi ce trecea, comandantul său i-a interzis să se trateze.

„Am făcut armata aici în București, în Chitilia. Am o amintire foarte puternică. Era domnul plutonier o persoană așa de rea că atunci când m-am îmbolnăvit nu a vrut să mă lase la infirmerie, mi-a spus să mănânc usturoi și să îi dau înainte că îmi trece. Așa m-am eliberat cu plămânii bolnavi. Asta este cea mai rea amintire”,a povestit Dan Ciotoi la Acces Direct.

Însă

cu sănătatea nu este de joacă, iar asta a aflat și artistul care a avut nevoie de îngrijiri de specialitate și a fost internat timp de șase luni la spital. După investigații, medicii i-au pus diagnosticul de pleurezie.

„A fost o pleurezie. Am fost internat vreo 6 luni, dar mi-a trecut. Asta mi-a dat un impuls, am zis că <<uite, când muncești și muncești degeaba, nu te apreciază nimeni, nu ajungi nicăieri cu munca cinstită>>. Și am zis când ajung acasă, să fac Școala Populară de Arte și m-am zbătut și am vrut să cânt”, a adăugat acesta.

Și-a urmat visul după ce a terminat armata

Dan Ciotoi și-a dorit dintotdeauna să cânte. A fost pasiuna sa de când era doar un copil, iar după drama trăită în aramată, acesta a fost mai determinat ca niciodată să-și îndeplinească visul. S-a întors în satul său natal și a început să cânte la nunți și botezuri. Ușor, ușor, a început să devină cunoscut.

Când lucrurile mergeau extrem de bine în viața lui, acesta a cunoscut-o și pe mama copiilor săi, dar dragostea dintre ei s-a stins după doar 3 ani de relație.

Ulterior, cântărețul s-a confruntat cu alte probleme de sănătate : două tumori canceroase, iar când credea că viața a fost destul de dură cu el, acesta a fost implicat și într-un accident rutier.

„M-am căsătorit undeva într-un sat de lăutari, să zicem. Datorită faptul că aveam evenimente, nunţi, botezuri, am cunoscut o fată şi am făcut doi copii. Activitatea mea se desfăşura mai mult acolo. M-am stabilit acolo pentru o perioadă, dar nu ne-am înţeles şi ne-am despărţit. Nu a mers faptul că ea era o fată cu bani, cu avere şi eu eram un băiat sărac. Se făcea diferenţa asta, se ţinea cont cine sunt eu, cine e ea... Am stat cu ea cam trei ani. Trei-patru ani. Am făcut două tumori, cancer. M-am operat la Oradea, la cel mai bun doctor şi m-am vindecat. Am avut şi un accident cu maşina tot în perioada aia. A fost un an nefast. Dacă am înşelat-o? De aia n-am despărţit! Am înşelat-o cu altcineva. Acum nu sunt singur", a mai spus artistul la Acces Direct.