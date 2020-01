Dan Constantin a postat pe facebook o poveste impresionantă, după ce timp de mai multe zile a încercat să salveze un sturion care părea foarte bolnav. Bărbatul a povestit că peștele își făcea apariția la suprafața apei și stătea nemișcat timp de mai multe minute. După căutări intense, pescarii au reușit să îl prindă și îl salveze de la moarte.

Dan Constantin, pescarul care a reușit să salveze un sturion uriaș de la moarte, îngrozit când a descoperit ce avea peștele pe cerul gurii

Deși omul se aștepta ca peștele să aibă ceva rupt sau lovit, mirarea lui a fost să descopere că de fapt avea mai multe deșeuri lipite de cerul gurii.

„AM REUSIT SA-L SALVAM!

De cateva zile personalul aflat in serviciul de paza semnalează faptul ca un sturion mare isi face apariția in primele ore ale zilei la suprafata luciului de apă si stă efectiv foarte mult nemișcat ...plutind de multe ori in derivă.

Au urmat 5 zile intense cu personal suplimentat de observare a lacului...non -stop ,azi peștele și-a facut apariția exact la ora 11.....dar pentru 10 minute..într-adevăr parea bolnav..slăbit..miscari lente...Dă-i repede barca la apă,si incet ,incet la vasle catre el...cu 20 de metri inainte de a ajunge l-am pierdut,plecase in adâncuri... am ramas pe loc cu barca purtati de vânt și valuri..."cineva de sus" simtea faptul ca pacientul va iesi din nou .....si..si..DA...la nici 5 metri de barca apare in scurt timp, el,exact cu fața spre barcă...exact in ochii noștri ..nemișcat,greu de spus dacă avea lacrimi

....eu spun că da.

Apoi totul a decurs de la sine...s-a lasat prins ușor nu s-a opus deloc ,a fost pus pe targă si dus repede la ponton pentru studierea acestuia de mai aproape..nimic lovit..nimic rupt..si totusi peștele avea ceva...avea un ghem de sfoară,un rest de sac de rafie cu ceva resturi de plastic, si alte deșeuri exact in interiorul gurii prinse puternic de cerul gurii .....urmeaza 2-3 minute de operatie pentru că da,sunt chiar specialist in stomatologie😉..si scot ceva ce nu are legatura cu mediul lui...ceva facut de mana omului.....

In 40 de minute monstrul prinde putere.. se zbate...peștele a stat aproape tot in apă si a prins viață....mișca....apoi pleacă ca din pușcă dând din coadă puternic... udând din cap până in picioare toată audiența...exact 7 persoane. Doar atât.

DU-TE DICĂ!..ai fost salvat!...”, este povestea scrisă de Dan Constantin pe Facebook, care a strâns aproape 8 mii de aprecieri în doar câteva ore.