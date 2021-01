Dan Negru CV impresionant! Ce studii are, de fapt, prezentatorul TV

In articol:

Dan Negru CV impresionant! Vezi ce emisiuni a prezentat de-a-lungul timpului unul dintre cei mai apreciați prezentatori de televiziune din România.

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori români. Acesta va fi prezent în această seară la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată de la ora 22:30, la Kanal D.

Dan Negru CV impresionant

Dan Negru este unul dintre cei mai de succes prezentatori din România. Prezentatorul TV a fost inclus și în „Top Host European Broadcast” datorită faptului că a prezentat simultan formate internaționale de succes în două țări: România și Republica Moldova.

Înainte de a intra în lumea televiziunii, Dan Negru a fost contabil la Spitalul ”Victor Babeș”. În anul 1991 s-a angajat la un radio local din orașul său natal, iar din 2000 până în prezent este angajat al Antenei 1.

Dan Negru CV impresionant - Studii

Dan Negru este născut pe 23 februarie 1971 la Timișoara. Îndrăgitul prezentator a studiat la Liceului Economic din Timișoara și obținut media 9.20 la

BAC.

Mai apoi, Dan Negru a urmat cursurile Facultății de Drept, dar nu a dat licența. Totodată a fost student și la Facultatea de Jurnalism, unde este licențiat.

Dan Negru CV impresionant[Sursa foto: Instagram]

Dan Negru CV impresionant - Emisiuni prezentate

De-a-lungul carierei sale, Dan Negru a prezentat o serie de emisiuni de succes: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2020, Festivalurile Mamaia, Eurovison și Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri de la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres), Teledon 2001-2009, Vreau să fiu stewardesă și Echipa Fantastică.

Dan Negru a primit o serie de premii pentru performanțele sale ca prezentator: Premiul APTR, TvMANIA, VIP, STAR TV, ENDEMOL TV STARS, Single TV host 2 countries, Omul anului în Televiziunea Republicii Moldova.