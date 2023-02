Dan Negru, decizie deloc surprinzătoare de ziua sa de naștere: „Petrec românește”. Regele audiențelor a primit un cadou cum rar îți e dat să vezi

In articol:

Astăzi, 23 februarie, este zi mare în familia lui Dan Negru, tocmai pentru că el este sărbătoritul. Prezentatorul împlinește 52 de ani și tare mândru mai este de ceea ce a reușit până acum în viață.

Însă, pentru ceea ce are acum și pentru cine este în fața tuturor, ”Regele audiențelor”, așa cum i se mai spune, a muncit mult. Și continuă să o facă chiar și astăzi, de ziua lui de naștere.

Dan Negru a împlinit 52 de ani

Muncitor din fire, dar și pentru că a ajuns să facă televiziune din pasiune, nici de ziua lui, prezentatorul de la Kanal D nu s-a dat în spate de la finalizarea unor proiecte.

Astfel că, dis de dimineață, a filmat pentru show-urile pe care le moderează în România, ca mai apoi, la lăsarea serii, să ia primul avion către Chișinău.

Și acolo, ca și aici, Negru este un personaj celebru foarte îndrăgit, dar și unul care muncește din greu pentru a aduce în fața telespectatorilor emisiuni de calitate.

Astfel că și călătoria de ziua lui este tot în interes de serviciu, doar că o va combina și cu puțină relaxare. Și asta pentru că, de data aceasta, îl vor însoți și copiii cu soția, alături de care-și va serba ziua cu întârziere, sâmbătă.

„Petrec românește: la serviciu. Azi filmez în România și diseară am avion spre Chișinău, pentru că în weekend filmez acolo. Deci, îmi închei ziua pe avion. Îmi doresc să pot zbura cât mai mult la Chișinău în contextul lumii de azi. Toată lumea spune că aeroportul din Chișinău e în pericol zilele astea din cauza războiului. E, eu acolo ajung de ziua mea…. De data asta îi iau și pe ei (nr. soția și copiii) la Chișinău, pentru că cei mici sunt în vacanță. O să petrecem sâmbătă seara acolo”, a spus Dan Negru, conform Click.

Și tot azi, cu nostalgie în suflet și în minte, pe rețelele de socializare, Dan Negru a publicat o imagine de colecție, de pe vremea când era doar un copil, și un mesaj emoționant, prin care marchează trecerea rapidă a timpului.

“Îmi privesc fotografiile vechi. Un băiețaș poartă numele meu...”, a scris moderatorul, în dreptul imaginii.

Dan Negru, decizie deloc surprinzătoare de ziua sa de naștere [Sursa foto: Facebook]

Dan Negru a primit cadou un cal

Și tot de ziua lui, dar în urmă cu ani buni, Dan Negru și-a amintit recent de ce surpriză colosală a avut parte.

Florin Piersic și Titus Munteanu i-au dăruit realizatorului un cadou fantastic. Mare, scump și greu de întrețin, mai exact, Dan Negru a primit din partea celor doi un cal.

În fața unui asemenea cadou, moderatorul a rămas fără replică și spune că mai bine de o lună s-a chinuit cu el, până ce i-a găsit lui Azorel, căci așa l-a numit, un loc special, pentru care a scos din buzunar 1.000 de euro.

”Îmi amintesc că am primit, acu’ niște ani, un cadou care mi-a dat multe bătăi de cap. Făceam pe atunci un show cu copii, Echipa Fantastica se numea, și era produs de Titus Munteanu, un mare nume din televiziune. Copiii mi-au făcut atunci cadou …un cal. Asta pentru că noi am povestit despre animale în show și ei, de bună credință, ca să-mi facă o bucurie, mi-au adus un cal. După vreo lună, am reușit să-l plasez într-un centru de echitație lângă București. Până atunci, a fost un chin... I-am pus numele Azorel, ca de cățel, mă suna Titus Popovici și mă întreba: sunteți bine? Dar un leopard nu ar fi bun? Aveam un veterinar, prieten, unde mai duceam câinele, și când a auzit că am cal, și-a făcut cruce omul”, a dezvăluit ”Regele audiențelor”, conform Cancan.