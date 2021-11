Dan Negru, mărturisiri despre vacanța alături de Benone Sinulescu în Italia: "Am fost la Roma cu el, acum vreo doi ani"

In articol:

Benone Sinulescu era unul dintre cei mai iubiți artiști din folclorul românesc. Voia bună, zâmbetul mereu pe buze și gulmele delicioase, erau câteva dintre calitățile regretatului interpret de muzică populară, care l-au caracterizat de-a lungul vieții sale.

Într-un interviu Canacan, prezentatorul TV, Dan Negru, a povestit despre vacanța pe care a petrecut-o împreună cu familia și cu Benone Sinulescu, acum doi ani, la Roma.

Profund afectat de situație, Dan Negru și-a găsit greu cuvintele, pentru a rememora amitirile din aceea vacanță. Prezentatorul TV a mai mărturisit că, între el si Benone Sinulescu, s-a legat o frumoasă relație de prietenie și că se cunosc de 25 de ani.

Dan Negru, amintiri despre vacanța alături de Benone Sinulescu la Roma:" Nu am putut să țin pasul cu el"

Prezentatorul TV, Dan Negru, a vorbit despre una dintre cele mai frumoase amintiri, alături de Benone Sinulescu. Se întâmpla acum doi ani, la Roma, acolo unde au mers cei doi, împreună cu familile lor.

Dan Negru a mărturisit că regretatul artist, Benone Sinulescu , era într-o formă fizic foarte bună. Mai mult, prezentatorul TV mărturisește că, îi era greu să țină pasul cu el.

Citeste si: Benone Sinulescu a murit cu un regret imens. Artistul nu putea trece peste faptul că Ștefan Hrușcă nu i-a mulțumit niciodată pentru ajutorul pe care i l-a acordat: "Nu e vorba despre invidie"

"Am fost la Roma cu el, acum vreo doi ani… Eu, cu ai mei, cu familia mea, el era cu doamna, mă rog… Am ajuns, spectacol, pe acolo, am prezentat, el a cântat de toate, dar când ne-am plimbat, nu am putut să țin pasul cu el. Mergea cu atât de mare rapiditate și voia să vadă tot. I-am zis: (Bă Beni, eu nu mai pot, mai încet, că, nu, eu am o vârstă, bă Beni, nu știu, dar nu prea mai pot)", a declarat Dani Negru, pentru Cancan.ro.

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Rregretatul artist ,Benone Sinulescu, o prezență greu de trecut cu vederea

Dan Negru a mai afirmat că regretatul artist era o prezență remarcabilă și că oriunde mergea fanii îl asaltau pentru a face poze, cu acesta sau pentru a-i cere autografe.

Mai mult, prezentatortul TV a mai mărturist că până și carabinierii au fost uimți de celebritatea regretatului interpret de muzică populară și s-au oprit să întrebe despre ce este vorba.

"Pe unde mergea… I-am zis: Beni, pune-ți și tu o șapcă, ceva pe cap, pentru că absolut toți românii voiau să facă poze cu el. Nu puteai să mergi, că te împiedicai mereu, hop, să facem o poză. Și se oprea cu toată lumea. Mă și mir că avea răbdare să povestească, să vorbească cu toți. (...) La un moment dat, îmi amintesc că era la un semafor și au venit, așa, vreo șase-șapte români, poză, poză și nu înțelegeau carabinierii, că erau diferite grupuri de oameni care făceau poze cu el. S-au apropiat și au început să întrebe: (cine-i, ce-i cu el? De ce lumea face fotografii? Cine-i omul ăsta?)", a mai povestit Dan Negru, pentru sursa menționată mai sus.

Dan Negru, primul revelion fără Benone Sinulescu: „ Îl știu de 25 de ani și e prima dată când îmi dă țeapă"

Cu un profund regret fată de pierderea regretatului artist, Dan Negru a distribuit imediat, după ce s-a aflat de tragicul eveniment, pe pagina sa de Facebook, o imagine cu o descriere emoționantă.

Prezentatorul TV a afirmat că, este prima dată în cei 25 de ani, de când sunt prieteni,Benone Sinulescu nu va putea să fie prezent la celebra sa emisunie de Revelion.Dan negru a mărtursit că, are mii de amintiri cu regretatul artist. Pentru Dan Negru, Benone Sinulescu rămâne o legendă.

Citeste si: CITEȘTE: Cine a fost BENONE SINULESCU. Care a fost povestea numelui său și ce vârstă avea artistul

„Îl știu de 25 de ani și e prima dată când îmi „dă țeapă'. În vară mi-a promis ca anul asta ne revedem de Revelion. N-o să fie… Am mii de povești cu Beni! O să vi le spun…Dar acum începe legenda Benone Sinulescu. Pentru că, atunci când se termina povestea, începe LEGENDA. Azi s-a stins Beni", a mai declarat Prezentatorul TV, pentru aceeași sursă.