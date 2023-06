Dan Negru va prezenta concertul Chris Norman de la Cluj! Vedeta Kanal D va fi alături de un idol de al său! ”Destul cât să te faci copil, om mare”

In articol:

Chris Norman, vocea inconfundabilă a trupei Smokie din anii ’70, revine în România. Celebrul cântăreț, în al cărui repertoriu recunoașteși hituri precum “Living Next Door To Alice”, “Mexican Girl”, “Stumblin’ In”, “I’ll Meet You At Midnight” sau “Midnight Lady”, va susține un show plin de amintiri frumoase, pe 15 iunie 2023, pe BT Arena din Cluj Napoca, iar cel care va prezenta spectacolul va fi nimeni altul decât Dan Negru, prezentatorul emisiunii ”Jocul cuvintelor” de la KanalD!

Dan Negru va prezenta concertul Chris Norman! ”La Cluj, o să-l prezentăm împreună”! Ce idol al său îi va fi alături pe scenă

De altfel, Dan Negru a și făcut anunțul pe adresa lui de socializare, printr-o postare de suflet, care îl are în prim-plan și pe unul dintre idolii săi, DJ Radio Europa Liberă, Andrei Voiculescu, alături de care va urca pe scenă la Cluj, pentru a fi gazdele concertului Chris Norman.

”Andrei Voiculescu e nepotul lui Vasile Voculescu, celebrul poet. Andrei e unul din idiolii adolescenței mele, a fost DJ la Radio Europa Liberă, singura sursă de muzică bună pe atunci. Țin minte că-n programele lui muzicale am ascultat prima dată Smokie așa că pe 15 Iunie, la Cluj o să-l prezentăm împreună pe Chris Norman de la Smokie. Au trecut vreo 40 de ani de când îl ascultam pe Andrei la radio. Destul cât să te faci din copil, om mare...

Bunicul lui Andrei, poetul Vasile Voiculescu spunea că după 40 de ani trebuie să-ți pui o intrebare: "Dacă la maturitate ți-ai îngropa inima în pământ, ce fel de flori ar răsări: crini sau buruieni?"

»»Vasile Voiculescu««”, a scris Dan Negru pe adresa lui de Facebook.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Dan Negru vorbește despre muzica lui Chris Norman! ”Nu îmbătrânește niciodată!”

Dan Negru va prezenta spectacolul extraordinar a lui Chris Norman de la Cluj, unul în care muzica de calitate va prima.

” E o vorbă, o expresie pe care orice cântec și-o dorește…evergreen…mereu verde,care nu îmbătrânește niciodată, vorba aceasta s-a inventat pentru data de 15iunie, atunci, la Cluj, puteți să auziți o mulțime de piese care nu au îmbătrânit și nu vor îmbătrâni cântate laolaltă în aceeași sală. Chris Norman, toate hit-urile Smokie, toate hit-urile Compact, toate hit-urile Țăndărică, fiindcă și ei se vor regăsi pe scenă, vor răsuna la intensitate maximă. Vă aștept, să fim acolo împreună”, a declarat prezentatorul emisiunii ”Jocul cuvintelor” de la KanalD pentru WOWbiz.ro!

Chis Norman și super hitul, “Midnight Lady”, vânzări de mai bine de un milion de exemplare

Chris Norman a debutat pe scenă la începutul anilor ‘70, dar succesul a venit alături de trupa Smokie. În 1978 a înregistrat un duet cu Suzi Quatro, “Stumblin’ In”, piesă ce avea să ajungă până pe locul 4 și dincolo de ocean, în Billboard Hot 100. Anii ‘80 au venit cu oportunitatea unei cariere solo care a debutat cu un super hit, “Midnight Lady”. Piesa a fost un succes, s-a vândut în mai bine de 1 milion de exemplare, iar în Germania a stat 6 săptămâni pe primul loc. Au urmat piese precum “Some Hearts Are Diamonds” “Fearless Hearts” sau Broken Heroes”.

În 1994, Chris Norman a primit distincția „Starul video internațional al anului” de la CMT Europe pentru videoclipurile „Jealous Heart”, „The Growing Years” și „Red Hot Screaming Love”. În același an, Chris Norman a format o nouă trupă și a plecat în turneu pentru prima dată în ultimii șase ani. Anii 2000 au venit cu participări la numeroase festivaluri și emisiuni de televiziune, cea mai cunoscută fiind “Comeback Show” de la televiziunea germană, unde a interpretat “Stumblin’ In” în duet cu C.C. Catch. În decembrie 2021, a lansat noul său album numit „Just A Man”, pe care l-a scris și înregistrat împreună cu vechiul său mentor și prieten Mike Chapman ca producător.

Citeste si: „Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă.” Flavius Nedelea a vorbit pentru prima dată, după ce el și Anamaria Prodan au mers pe drumuri separate- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 iunie 2023. Sărbătoare importantă pentru credincioși- stirilekanald.ro

Citeste si: Fanii lui Taylor Swift au purtat scutece pentru adulți la concertul ei. Motivul șocant pentru care au recurs la acest gest- radioimpuls.ro

Radu Groza, organizatorul concertului! ”Chris Norman este un simbol pentru o generație și un model pentru artiștii care au urcat pe scenă în anii în care au urmat”!

Radu Groza este cel care a făcut posibil ca spectacolul Chris Norman să fie și în România. Cunoscutul manager îl aduce pe marele artist la Cluj și speră ca piesele celebrului artist britanic să ajungă la sufletele celor care vor veni să îl vadă live.

”Chris Norman este un artist genial, cu o voce inconfundabilă, iar românii îl iubesc și îi fredonează piesele, indiferent de vârstă. Un concert la Cluj vine ca un regal pentru amatorii de muzică bună, amatorii de muzică de mare calitate, iar, după cum bine știți, de când eu activez în domeniul artistic, mereu am fost promotorul valorii. Chris Norman este un simbol pentru o generație și un model pentru artiștii care au urcat pe scenă în anii în care au urmat. Piesele lui sunt nemuritoare și, sunt sigur, că îi va bucura pe spectatorii care vor veni, în număr foarte mare, să îl urmărească live, pe 15 mai, pe BT Arena din Cluj Napoca. Noi, organizatorii, am pregătit deja surprize speciale, de aceea, spun, încă de pe acum, că acest concert va fi unul unic, de neuitat”, a declarat managerul Radu Groza, organizatorul concertului Chris Norman în România.