Dan Negru, votat personalitatea anului 2022: "Oamenii care ne urmăresc la televizor sunt cele mai importante premii pentru noi" | EXCLUSIV

Toată România îl știe pe Dan Negru. Celebrul prezentator a cucerit, rând pe rând, inimile din fiecare casă. Recent, vedeta Kanal D a fost premiată la Gala Radar de Media.

Dan Negru a fost votat personalitatea anului 2022.

Dan Negru și-a început cariera în televiziune în urmă cu mai bine de 20 de ani. Emisiunile sale au ajuns rapid în sufletul telespectatorilor și acest lucru s-a văzut mai ales în cifre. Prezentatorul este de părere că reacțiile oamenilor și numărul mare de telespectatori sunt, de fapt, cele mai importante premii.

Vedeta Kanal D a urcat pe scena Radar de Media, acolo unde a primit premiul Personalitatea anului 2022. Celebrul prezentator a dedicat premiul tuturor colegilor de breaslă trecuți de 40 de ani.

"Am primit premiul ăsta aseară și am vrut să le spun celor multi, aflați in sală, un adevăr: în televiziunea din România există discriminare de vârstă! O spun cu responsabilitate!

Suntem singura țară din Europa și una din puținele din lume in care există discriminare de vârstă (...)Le-am dedicat premiul ăsta colegilor mei din televiziunile românești trecuți de 40-50 de ani. Sunt puțini.

Nu vârsta e scopul. Vârsta e doar experiență! Și unii au mai multă experiență decât alții. E atât de simplu...", a scris Dan Negru pe contul său de Facebook.

Dan Negru [Sursa foto: Wowbiz.ro]

Admirația publicului, unul dintre cele mai importante premii pentru Dan Negru

Dan Negru a discutat cu jurnaliștii WOWbiz imediat după eveniment și ne-a mărturisit că în timpul carierei a primit numeroase premii, dar cele mai importante rămân admirația publicului și cifrele care arată cât de urmărite sunt emisiunile sale.

"Nu prea le-am numărat așa, dar să știi că cele mai importante premii la noi în televiziune vin dimineața, la ora 09:00 cu audiențele. Acelea sunt cele mai importante premii pentru noi, oamenii care ne urmăresc la televizor", a mărturisit Dan Negru, în exclusivitate.

Dan Negru la Gala Radar de Media 2022 [Sursa foto: Wowbiz.ro]

Jocul cuvintelor, o provocare demnă de lăudat

Dan Negru a adus pe micul ecran "Jocul cuvintelor", emisiunea pe care o realizează la Kanal D și care îi ține pe români în fața televizorului, cu sufletul la gură. Prezentatorul este extrem de mândru de faptul că emisiunea prin care promovează limba română a cucerit rapid publicul.

"Cred că cel mai important lucru pe care nu l-am zis și l-am spus acum prima dată, pe scenă, este că o televiziune cu acționariat străin a avut puterea și curajul să promoveze limba română.

Este un lucru și o lecție mai ales dată nouă, tuturor celor de aici, că emisiunea Jocul cuvintelor, despre masa vocabularului limbii române, este un show promovat pe audiențele pe care le știm și sunt publicate peste tot. Este un lucru lăudabil faptul că Limba Română este promovată pe o televiziune cu acționariat străin", a mărturisit Dan Negru, pentru Wowbiz.

