Dan Petrescu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Jeonbuk Hyundai Motors! De ce a ales antrenorul român să plece în Coreea de Sud: „Sunt foarte fericit!”

In articol:

Dan Petrescu a semnat cu Jeonbuk Hyundai Motors, o grupare din prima ligă a Coreei de Sud, iar miercuri 14 iunie, a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă.

Dan Petrescu a semnat cu Jeonbuk Hyundai Motors, o grupare din prima ligă a Coreei de Sud. Deși mai avea un an de contract cu ardelenii, fostul tehnician de la CFR Cluj s-a despărțit de gruparea lui Ioan Varga la începutul lunii iunie 2023, pe cale amiabilă, fără a fi activată clauza de 400.000 de euro, bani stipulați în contract în cazul în care o parte ar dori să rupă unilateral acordul semnat.

Citește și: David Popovici a vorbit despre Campionatele Mondiale de natație din Japonia! Cum se pregătește sportivul pentru acestea: „Trebuie să compensez cumva că sunt mai filiform”

„Bursucul” a semnat cu Jeonbuk un contract valabil doi ani și jumătate și a fost prezentat la noua echipă în prima conferință de presă susținută în calitate de antrenor, chiar a doua zi după ce a ajuns în Coreea de Sud.

„Este prima mea conferinţă de presă în Coreea şi sper că vom avea o relaţie bună eu şi toată presa. Când am fost sunat să fiu întrebat de venirea în Coreea, am spus că voi veni doar pentru un club, Jeonbuk.

Am răspuns imediat că bineînţeles că voi veni, că va fi o onoare pentru mine să fiu la cel mai mare club diin Coreea. Sunt fericit că sunt aici şi sper să aduc victorii echipei şi să fim mereu în vârf.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Cum a reușit o mamă din Argeș să-și accidenteze propriul copil cu mașina. Fetița de opt ani se află în stare critică: „A luat-o cu mașina pe piept”- kanald.ro

Citeste si: „Era viața lor. Să i-o salveze Dumnezeu!”. O mamă și-a călcat din greșeală fetița de 7 ani cu mașina, în Argeș- stirileprotv.ro

Când antrenam în China, am jucat în Liga Campionilor împotriva lui Jeonbuk, am văzut când am venit aici facilităţile, fanii.

Am fost impresionat de ce am văzut şi visam ca într-o zi să fiu aici, să antrenez un astfel de club. Am experienţă mare ca antrenor, dar cred că acesta este cel mai mare club din cariera mea.

Este o responsabilitate mare pentru mine, ştiu asta, dar sunt totodată foarte fericit. Cred că am ales clubul potrivit în momentul potrivit pentru mine.”, a declarat Dan Petrescu, citează sport.hotnews.ro.

Dan Petrescu had his first press conference with Jeonbuk. Here is what he said. THREAD:👇



"It is an honour for me to be at the biggest club in Korea and Asia. I am very excited, I am very happy to be here."



When asked about his decision to join Jeonbuk:

"The decision was made.. pic.twitter.com/rBe5vk04uV